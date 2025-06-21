Встречи с Трампом ничего не меняют: оппозиционерка из РФ назвала единственную возможность для мира в Украине

Пока российский диктатор Владимир Путин остается у власти, шансы на становление долгосрочного мира крайне призрачны. И изменить это не помогут любые встречи с главой РФ и любая степень вовлеченности в "мирный процесс" президента США Дональда Трампа, ведь захватнические амбиции Путина выходят далеко за пределы не только аннексированных украинских областей, но и всей Украины.

Видео дня

Не исключено, что реально принудить Кремль к завершению войны мог бы глава Китая Си Цзиньпин, однако он не будет давить на Москву, пока не выжмет из России все "соки". Об этом в интервью OBOZ.UA заявила российский оппозиционер Ольга Курносова.

Она уверена, что реальная причина войны и источник ее продолжения скрываются в самом российском диктаторе и его ближайшем окружении.

"Что касается войны, то я говорила, говорю и буду говорить, что, пока Путин находится у власти в России, на долгосрочный мир рассчитывать не стоит ни при каких форматах – хоть встреча с Трампом, хоть встреча без Трампа, хоть какая угодно другая встреча. Главная гарантия мира – это отсутствие Путина и его команды у руля в РФ. Возможно, вероятны возможности каких-то договоренностей, когда будет трехсторонний формат. Но я лично на это сильно бы не рассчитывала", – отметила Курносова.

Представительница российской оппозиции уверена: Крым и четыре области на материковой части Украины, которые российской армии удалось частично оккупировать, вовсе не являются главной целью Путина. Более того, такой целью не является даже захват всей Украины, о котором российский диктатор, безусловно, мечтает.

"Основная цель Путина – это получение большего контроля над по крайней мере всеми республиками бывшего Советского Союза – не случайно сейчас так много внимания уделяется Молдове, – а в долгосрочных планах – контролировать страны бывшего социалистического блока, страны Восточной Европы. Да, это может быть прямое военное присутствие, но мы видим то количество агентуры, которая сейчас заброшена в Европу, и мы видим, что путинская Россия продолжает дестабилизировать ситуацию в Европе. Поэтому, пока Путин будет оставаться у власти, спокойно жить никому не придется – не только Украине, но и другим странам Европы", – подчеркнула Курносова.

Едва ли не единственным человеком на планете, который мог бы действительно сыграть значимую роль в завершении войны (кроме самого Путина, которому для этого достаточно отдать приказ о выводе своих войск с территории соседнего государства), российская оппозиционерка считает главу КНР Си Цзиньпина. Глава коммунистического Китая действительно получил серьезные рычаги давления на Москву. Однако в вопросе, воспользуется ли он ими, остается одно "но": Пекин еще не ободрал Россию, как липку.

"Пока что он выжал из России не все соки, так что пока ему выгодна ситуация, в которой он может получать от Путина всевозможные преференции, а Россия все больше и больше ослабляется. Когда Си Цзиньпин получит все, что хочет, он сможет начать более жестко давить на Путина. А возможности такого давления у него, конечно же, есть, потому что без поставок того, что Путин получает из Китая и Северной Кореи – а Северная Корея без Китая ничего делать не будет, – ему будет сложно вести войну", – пояснила свою мысль Курносова.

Напомним, как заявили в ISW, проанализировав последние заявления российского диктатора о "праве" России на украинские территории и "один народ", которым в его фантазиях являются россияне и украинцы, пришли к неутешительному выводу. Они убеждены: этими заявлениями Путин еще раз доказал, что его цель – уничтожение Украины как государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!