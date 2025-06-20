Президенты Соединенных Штатов и Украины – Дональд Трамп и Владимир Зеленский – могут встретиться уже 24 июля во время саммита НАТО в Гааге.

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Если такая встреча состоится, она компенсирует срыв американо-украинского саммита, который должен был состояться на полях саммита Группы Семи, пишет Виталий Портников для Espreso.tv.

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Багато хто після того, як Дональд Трамп спішно залишив зустріч лідерів світових демократій, говорив, що він міг втекти від неприємної для нього зустрічі із Володимиром Зеленським. Однак я, чесно кажучи, не перебільшував би бажання американського президента не зустрічатися з українським на тлі всіх інших подій. Зустріч Трампа і Зеленського Білий дім, дійсно, ретельно готував. Згідно з інформацією з дипломатичних кіл, на побачення американського й українського президента було заплановано аж 40 хвилин. Тобто це була б не якась там протокольна зустріч для фотографування, а дійсно ретельне обговорення принципових питань американсько-українських взаємин і майбутнього війни між Росією й Україною.

Але варто нагадати, що Дональд Трамп мав зустрічатися із кількома іншими світовими лідерами, контакти з якими для нього є не менш, а може і більш важливими, ніж зустріч із президентом України. Так на саміті Сімки у Канаді була присутня президентка Мексики Клаудія Шейнбаум. Був присутній прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Був присутній прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

І з кожною з цих країн у Сполучених Штатів досить важливий букет взаємин. І політичних, і стратегічних, і військових, і пов'язаних із міграцією. Треба сказати, що до Клаудії Шейнбаум Трамп навіть телефонував після свого від'їзду з саміту Сімки та обіцяв їй окрему зустріч.

Так що можна дійсно вважати, що Трамп втік, але не від Зеленського, а якраз від своїх колег по Групі Семи. Річ у тім, що президент Сполучених Штатів просто не дуже комфортно себе почуває у ролі очільника найбільшої демократії сучасного світу, тому що для нього Сполучені Штати найбільша, але не стільки демократія, скільки економічна і військово сильна держава.

І коли він збирається із лідерами країн, які нагадують йому, що він відповідає не тільки за економіку, але й за демократію, за цінності, американський президент починає відверто нудьгувати. Очевидно, під час телефонних розмов із президентом Росії Путіним, йому набагато більш комфортно. Тому що обидва лідери не розмовляють про якісь там демократичні цінності, а можуть обговорювати між собою виключно питання вигідних для Трампа оборудок. І ці оборудки – це єдине, що в житті цікавить американського президента та тих представників його оточення, які сподіваються використати Трампа для зльоту власних політичних кар'єр і, звичайно, для збагачення.

Таким чином зараз руба постає зовсім інше питання. А чи зустрінеться Трамп і Зеленський під час саміту НАТО у Гаазі?

Це, знову-таки, залежить не від того, чи бажає Трамп зустрічатися із Зеленським, а від того, наскільки комфортно буде себе почувати непередбачуваний американський лідер під час зустрічі очільників країн Північноатлантичного Союзу.

Адже й у форматі НАТО Трамп почуває себе не дуже затишно, ба більше: присутність Сполучених Штатів у Північноатлантичному Союзі також є певною проблемою для розбудови хороших стосунків Сполучених Штатів із Російською Федерацією. А значить і до тих оборудок, про які мріють у Білому Домі. Зараз в адміністрації Трампа підкреслюють, що його перебування у Гаазі заплановане, однак ніхто не знає, що відбудеться найближчими днями.

Трамп точно не тікав із саміту Сімки у Канаді у зв'язку із подіями на Близькому Сході. Як бачимо, після того, як він повернувся до Сполучених Штатів, він зовсім не відразу зустрівся із представниками своєї зовнішньополітичної команди. Та й досі не може ухвалити рішення про те, у якому форматі братимуть чи не братимуть Сполучені Штати участь у війні Ізраїлю проти Ірану. Але правда в тому, що за наступні дні дійсно багато що може змінитись.

Участь Сполучених Штатів в операції Ізраїлю проти Ірану може несподівано для Трампа і карколомно змінити взаємини між Вашингтоном і Москвою. А може, і між Вашингтоном і Пекіном, поставити ядерні держави на грань реального великого конфлікту. І цей конфлікт може бути у розпалі, будемо сподіватися, що тільки політичний, якраз у той день, коли очільники країн-членів НАТО зустрінуться у Гаазі.

Можливо, різке погіршення взаємин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією, яке неминуче в разі американської участі у війні з Іраном і про це чітко і ясно попередили у міністерстві закордонних справ Росії, може допомогти очільникам демократичних країн повернути Сполучені Штати на бік світових демократій з тих загравань з авторитаризмом, які стали очевидним політичним стилем американського президента, ще під час його першого безславного перебування у Білому Домі.

Можливо, Дональд Трамп не усвідомлює всю ту глибину ризиків і проблем, які можуть виникнути в разі, якщо він ухвалить рішення у зв'язку з участю Сполучених Штатів у війні з Іраном.

Досить важливим є й інший момент. Неучасть Сполучених Штатів у війні Ізраїлю та Ірану також може створити досить непередбачувану ситуацію на Близькому Сході, зокрема із безпекою самого Ізраїлю, що також може змінити зовнішньополітичні плани американського президента і примусити його утриматися від подорожі до Європи. Але очевидно інше. Президенту України потрібна ця зустріч для того, щоб обговорити принципові для подальшого періоду російсько-української війни питання.

Перемовини між Росією та Україною явно не виглядають перспективними. Україні потрібно домовитися зі Сполученими Штатами, якщо не про допомогу, так про закупівлю американської зброї Україною. Це в ситуації, коли близькосхідна війна буде потребувати від самих Сполучених Штатів все більше і більше зброї для власної армії та для допомоги Ізраїлю. Потрібно також обговорити питання щодо нових санкцій проти Російської Федерації.

Звісно, ці санкції реально ніяк не позначаться на подальшому періоді російсько-української війни, будуть сигналом того, що Сполучені Штати не готові до порозуміння із Російською Федерацією, принаймні економічно. В разі, якщо російський президент Путін не відмовить від подальшої війни на виснаження із нашою державою.

Зараз тільки ясно, що символічний законопроєкт, який обговорюється в американському конгресі, вже точно не буде ухвалений у червні та може бути обговорений у липні. І що сенатор Ліндсі Грем та інші представники конгресу продовжують працювати над його новою версією. Яка, втім позначиться на економічних можливостях Російської Федерації не більше, ніж попередня, пов'язана із карколомними митами проти тих країн, які закуповують російську продукцію. Митами, які навряд чи будуть запроваджені проти таких головних союзників Росії в економіці, як Китайська Народна Республіка чи Індія.

Так що розмова із Трампом потрібна не тільки самому Зеленському, вона потрібна Україні та нашим європейським союзникам. Але чи відбудеться вона насправді, сьогодні не знає ніхто.