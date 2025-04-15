'Все знают, что войну начала Россия': экс-советник по нацбезопасности назвал Трампа легкой целью Путина. Видео

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал заявления Дональда Трампа о якобы вине Украины в том, что Россия начала против нее полномасштабную войну. Политик отметил, что эта идея является "абсолютной ерундой", и история это подтвердит.

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По словам Болтона, то, что Трамп симпатизирует российскому диктатору Путину и россиянам, "вполне понятно". Тем временем глава РФ игнорирует предложения США по прекращению огня и продолжает убивать гражданских украинцев.

"И Трамп все еще не готов обвинять его. Я думаю, что Путин воспринимает Трампа как легкую цель, и он получает то, что хочет. Так что Трамп пытается найти способ указать на Зеленского и, конечно, на Джо Байдена", – сказал экс-советник Трампа.

Все же, кто смотрят на ситуацию объективно, знают, что войну начала именно Россия.

Напомним: президент США написал в Truth Social, что он "не имеет к этой войне никакого отношения", говоря об агрессии РФ против Украины. Трамп заявил, что война между Россией и Украиной – это вина его предшественника Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского.

"Байден мог ее остановить. И Зеленский мог. А Путин вообще не должен был ее начинать. Миллионы погибших. Из-за трех людей. Я бы сказал: трое. Пусть будет Путин – номер один. Но Байден, который вообще не понимал, что делает, – номер два. И Зеленский", – сказал Трамп.

Он также снова заявил, что именно Зеленский начал войну, "а теперь выпрашивает ракеты". "Когда вы начинаете войну, вы знаете, что можете ее выиграть. Вы не начинаете воевать с кем-то, в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что кто-то даст вам несколько ракет", –добавил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Джон Болтон объяснял, как российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом. Руководитель РФ пытается действовать так, чтобы иметь возможность поговорить с американским лидером тет-а-тет. Путин видит в нем "легкую добычу", отметил Болтон.

Он также подчеркнул, что Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами. В частности, он уверен, что имеет хорошие дружеские отношения с Путиным. Последний же пользуется этим.

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