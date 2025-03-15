Видит в нем 'легкую добычу': Болтон рассказал, как Путин манипулирует Трампом

Российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом. Руководитель РФ пытается действовать так, чтобы иметь возможность поговорить с американским лидером тет-а-тет.

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Путин видит в нем "легкую добычу". Об этом Sky News сказал бывший советник Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Если вы посмотрите на американскую позицию касательно войны, то единственное, о чем сожалеют в Кремле, это то, что они не требовали большего", – заявил он.

По мнению Болтона, Трамп "не строит планов", и это не изменится, когда он будет пытаться вести переговоры насчет мира. Так он ответил на вопрос, может ли президент США скрывать план, который мы все не знаем, пытаясь обеспечить установление мира в Украине.

"Нет, конечно, нет. Он не строит планы. Он считает, что отношения между государствами являются настоящим эквивалентом личных отношений между лидерами", – отметил экс-советник.

Он добавил, что президента Украины Владимира Зеленского "ставит в сложное положение" то, что США ведут переговоры с ним, а затем – отдельно с Россией.

Между тем, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп в последнее время "давит" на Владимира Путина в надежде на согласие страны-агрессора РФ на прекращение огня в Украине. При этом в администрации американского президента не уточнили, какое именно давление осуществляется.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что 13 марта состоялись "очень хорошие и продуктивные дискуссии" с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, появился "хороший шанс", что российско-украинская война закончится.

По словам президента США, в понедельник, 17 марта, станет известно больше информации о возможном прекращении огня в Украине. Он отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли с Путиным, но отметил, что переговоры о вероятном 30-дневном перемирии идут "достаточно хорошо".

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