'Все зависит от Трампа': Зеленский заявил о готовности американских производителей продать Украине ракеты Tomahawk

Украина продолжает вести переговоры с США о дальнобойных ракетах Tomahawk. Американские компании готовы продать их нам, однако окончательное решение зависит исключительно от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге 7 ноября. Он отметил – шанс, что Украина таки получит Tomahawk, точно есть.

По словам Зеленского, Украина ведет переговоры одновременно с Белым домом и производителями этих ракет.

"Мы работаем над этим вопросом с партнерами – прежде всего с США, с президентом Трампом. Отдельно работаем с производителями", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что передача Украине ракет Tomahawk станет отдельным важным элементом давления на Россию, поэтому это решение имеет большое значение.

"Президент Трамп не сказал "нет". Мы получали положительные сигналы от различных институтов в США. Но финальное решение – только за президентом", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, американские производители готовы немедленно передать или продать Украине "томагавки", как только будет положительное решение.

"Мы общались с производителями. В случае положительного сигнала от президента Трампа они с радостью передадут или продадут эти системы", – отметил глава государства.

Также Зеленский отметил, что Украина параллельно обсуждает с США поставки других дальнобойных средств в рамках пакета сдерживания российской агрессии.

"Нас интересует комплект различных решений. Это правильный ответ на удары по нашей инфраструктуре. Поэтому мы продолжаем работать над этим вопросом. Шансы получить такие системы – точно есть", – добавил Зеленский.

Сомнения относительно Tomahawk

Напомним, во время последней встречи с Зеленским президент США Дональд Трамп отказался разрешить поставки Украине ракет Tomahawk. Это решение удивило европейских партнеров, которые ожидали, что американский лидер одобрит передачу.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщало, что Пентагон не имел возражений относительно такого шага, ведь это не повлияло бы существенно на обороноспособность США. Однако окончательное слово – за Трампом, и именно от него зависит дальнейшая динамика в вопросе вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп объяснил, почему он не согласовал предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk. По его словам, нужно от шести месяцев до года, чтобы научиться ими пользоваться.

