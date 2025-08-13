'Все варианты на столе': у Трампа сказали, какой козырь будут использовать на встрече с Путиным

У президента США Дональда Трампа есть свой "козырь". И он будет его использовать во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент. Его цитирует Sky News . В частности, как считает американский чиновник, Трамп даст понять Путину, что "все варианты остаются на столе" относительно отношений с Кремлем.

"Например, санкции против Москвы могут быть усилены, смягчены и могут иметь сроки действия. Но европейцы должны присоединиться к нам в этих санкциях и помочь создать больше рычагов влияния", – добавил Бессент.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 15 августа, Трамп готовится провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. Переговоры будут проходить на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Лидеры стран ЕС накануне саммита на Аляске заявили о поддержке справедливого и прочного мира для Украины.

12 августа Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Трампом и лидерами стран Европы россияне впервые признали возможность окончания войны, "и все во время звонка были на позитиве от этого". При этом президент заверил, что ВСУ не выйдут из Донбасса по требованию Москвы.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча с Путиным в Белом доме не воспринимается как уступка Кремлю – но как "выяснение позиций".

