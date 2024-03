'Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир': Зеленский трогательно отметил подвиг женщин во время войны. Фото

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем – днем борьбы за права женщин, который отмечается 8 марта. В контексте военных событий, которые переживает Украина, он отметил их подвиг в борьбе с агрессором.

Поздравление опубликовано в официальных соцсетях главы государства. Его сопроводили снимками украинок, которые приближают нашу Победу и вдохновляют мир.

Зеленский подчеркнул, что во время войны украинские женщины лечат, учат, волонтерят, спасают, героически защищают свои семьи и все государство. Это профессиональные, самоотверженные, решительные люди с большой внутренней силой.

"Наши женщины любят и воспитывают, оберегают и заботятся. Все, что вы делаете для Украины, вдохновляет мир. Спасибо вам за все! Спасибо, что умножаете нашу общую силу!" – отметил президент.

Добавим: в обществе уже не первый год ведутся дискуссии о целесообразности продления празднования 8 марта. Возникают также вопросы, следует ли оставлять этот день официальным выходным. Украинцы, вполне логично, стремятся избавиться от всего навязанного россиско-советского, однако исторически 8 марта не было связано именно с эпохой СССР. Что не так с 8 марта, которое не является праздником "красоты и весны", и как реагировать на поздравления, если вы не празднуете, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, рыжеволосая принцесса-воин Оксана "Ксена" Рубаняк напомнила, что женщины в армии, кроме формы, имеют также обычную одежду. Украинская пулеметчица из Ивано-Франковщины показала фотографии в нежном образе, на которых едва ли не впервые за долгое время ее увидели без берцов и амуниции.

