С праздником весны: красивые поздравления для женщин. Картинки и смс

Женщины любят хорошие поздравления и тёплые признания. И Международный женский день, который окрестили праздником весны – прекрасное время напомнить, что ваши мамы, любимые, бабушки, сестренки, коллеги и подруги для вас важны.

OBOZ.UA предлагает подборку универсальных поздравлений. Не поленитесь и напишите хотя бы несколько слов вашим близким.

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Милі пані, вітаємо вас зі святом весни та краси. Залишайтеся такими ж променистими та чарівними жінками, справжніми еталонами краси та чарівності. Будьте щасливі вдома, на роботі, бажаємо вам благополуччя та сімейного затишку, а також успіхів у всіх починаннях. Здоров'я та душевної рівноваги, посмішок та сонячних днів.

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Дозвольте привітати вас із Міжнародним жіночим днем. Нехай сьогодні ваша душа до країв наповниться світлом, теплом та радістю від щирих побажань, ніжних квітів та приємних подарунків. Нехай ластівки в'ють гнізда над вашими вікнами і несуть у будинок добробут та взаєморозуміння, а перші промені весняного сонця вкажуть на щасливу стежку у вашій долі.

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Бажаю вам казкового настрою, лагідних чоловічих обіймів, карколомної кар'єри, улюблених захоплень, сімейної стабільності, яскравих вражень, фінансової незалежності, щасливих усмішок і багато чарівних днів, як сьогоднішнє чудове свято.

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Моя хороша, мила сестричка, вітаю тебе з жіночим днем! Дуже хочу, щоб ти сіяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлою і легкою. Ти потрібна, важлива, вродлива, прекрасна, розумна і самодостатня! Великих тобі успіхів! Зі святом!

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Матусю красива, матусю найкраща,

Бажаю міцного жіночого щастя.

Хай березень святом тебе надихає

Та різні бажання жіночі здійсняє!

Бажаю любові, бажаю натхнення,

Усіх забаганок жаданих здійснення.

Щоб кожного дня, та щоб кожної миті

Яскраво цвіла, мов розкішні квіти!

***

На весняне жіноче свято

Признаюся тобі в любові.

Про це сказали слів багато,

Та сенс не тільки в цьому слові.

Ці найщиріші почуття

Прийми, кохана, як дарунок.

А ще – мій палкий поцілунок

Тож ось я твій – на все життя!

***

Кохана, вітаю тебе зі святом! Хочу побажати тобі більше сонячних днів, щоб усі твої мрії збувалися, а поставлені цілі здійснювалися без нічого. Залишайся такою ж прекрасною, милою, ніжною та красивою. Я тебе люблю!

***

Люба бабусю! У Міжнародний жіночий день я бажаю, щоб ти завжди була життєрадісною і частіше посміхалася! Нехай весна піднесе тобі багато тепла, добра та любові! Бажаю тобі бути здоровою, сповненою сил і енергії, щоб кожен день освітлювався яскравими подіями!

***

Люблю тебе

І в лютому, і в вересні,

Люблю тебе веселу і сумну,

А щоб потішити,

То на початку березня

Несу прекрасну

Квітку весняну.

Ранее OBOZ.UA писал, почему вокруг 8 марта возникло много споров и праздник даже захотели отменить. Все дело в советском подтексте, который многие годы навязывали украинцам.

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