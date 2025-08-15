"Время завершать войну": Зеленский рассказал о важных решениях Ставки

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 15 августа, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. По его итогам глава государства рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на Покровском направлении, выразил надежду, что саммит на Аляске поспособствует честному миру, и подчеркнул, что войну пора завершать.

Деталями заседания Зеленский поделился в официальном Telegram-канале. По его словам, ключевыми на нем стали три вопроса: ситуация на фронте, развитие системы контрактов в Силах обороны и ожидания от саммита РФ и США на Аляске.

Успехи ВСУ на Покровском направлении

По итогам заседания Ставки Зеленский рассказал об успехах украинских военных в районе Покровска в Донецкой области и больших потерях российской армии.

"Фронт, в частности Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполье", – заявил президент.

Кроме того, сейчас принято решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области. Отдельное внимание – позициям на Запорожье.

"Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", – заявил Зеленский.

Развитие контрактной армии

Также на заседании рассмотрели вопросы развития системы контрактов в Силах обороны и финансирования Сил обороны в 2025-2026 годах.

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет – развитие именно контрактной армии", – сообщил глава государства.

"Войну пора завершать"

Зеленский рассказал, что сегодня же ожидает докладов разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, США, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией", – заявил он.

Президент добавил: Украина надеется на Америку и готова, как и всегда, работать "максимально продуктивно".

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦПД СНБО рассказали, что диктатор Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом будет показывать карту Донетчины с якобы "успешным" продвижением россиян, чтобы убедить в якобы близком "обвале фронта". На самом же деле армия РФ далека от прорыва к Краматорску и Славянску и даже захвата Покровска и Константиновки.

