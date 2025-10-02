'Возможно, получим нечто большее': Зеленский заинтриговал результатом встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом Киев может получить новые виды вооружения для ударов по дальнобойным целям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Копенгагене после завершения седьмого саммита Европейского политического сообщества. По словам главы государства, ранее украинские военные использовали только собственные системы.

Президент подчеркнул, что Украина никогда не наносила первых ударов по гражданской инфраструктуре РФ, а отвечала исключительно на атаки агрессора. Он также напомнил, что около года назад украинская армия не имела возможности действовать симметрично, и это приводило к масштабным блэкаутам.

Ожидания и вызовы

Зеленский обратил внимание, что сейчас украинские силы способны приблизиться к уровню применения дронов, подобного российскому – до 500–600 аппаратов ежедневно. Но, по его словам, решающим фактором остается финансирование. Президент высказал предположение, что в случае достижения таких масштабов использования дронов в российском обществе могут возникнуть серьезные вопросы к власти.

Он еще раз повторил, что после встречи с Трампом возможны новые договоренности.

"До этого мы использовали только нашу систему вооружения по дальнобойным целям. После моей встречи с президентом Соединенных Штатов мы, возможно, будем иметь нечто большее. Не знаю, посмотрим", – заявил Зеленский.

Слухи о дальнобойных ракетах

Ранее в СМИ появилась информация, что во время переговоров в Нью-Йорке украинский президент призвал американского коллегу рассмотреть передачу ракет Tomahawk. Сам Зеленский воздержался от подтверждения этих слухов, хотя признал, что Киев передал Вашингтону все соответствующие запросы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что такая возможность обсуждается, но решение будет зависеть исключительно от президента Дональда Трампа.

Глава украинского государства также подчеркнул, что Украина стремится к поддержке США в политической, экономической и военной сферах. Он добавил, что героическое сопротивление украинских защитников разрушает нарративы Кремля о "быстром захвате страны" и доказывает необходимость продолжения давления на Россию.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 2 октября, Владимир Зеленский прибыл в Копенгаген на саммит Европейского политического сообщества. Глава государства встретился с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом, где говорили об усилении украинской ПВО, в частности поставки систем Patriot и ракет, а также использование замороженных российских активов и гарантии безопасности.

