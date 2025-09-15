Польский президент Навроцкий в рамках операции "Восточный страж" согласовал пребывание в Польше войск НАТО, включая, безусловно, и немецких, так что получается, что по его мысли немцы должны защищать Польшу (в том числе, понятно, и бывшие немецкие территории) непосредственно в Польше и уплачивать при этом той же Польше репарации - уже согласно другому его же заявлению где-то в эти же дни.

Тем временем в Германии, которая, кстати, после самоустранения трамповских Штатов вышла на безусловное первое место по абсолютным показателям помощи Украине, включая и военную, состоялись первые при канцлере Мерце местные выборы - в самой населённой земле этой самой населённой страны ЕС Северной Рейн-Вестфалии (18 млн из 85), на которых, согласно предварительным данным, побеждают партии правящей коалиции - ХДС и социал-демократы, имея на двоих уверенное большинство, хотя полуфашистская "Альтернатива для Германии" свой результат в сравнении с 2020 годом значительно улучшила, но за счёт не партий власти, а, в основном, зелёных и либералов (свободных демократов), так что ожидавшаяся пессимистами немецкая трагедия не состоялась, ведь и без немцев в странах ЕС и НАТО есть кому валять дурака, ещё и с постоянным пополнением.