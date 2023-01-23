''Нам нужны танки – не 10-20, а несколько сотен'': у Зеленского озвучили формулу победы

Украинской армии для победы над страной-агрессором Россией нужны танки. И не десятки, а сотни единиц.

Видео дня

Об этом 23 января на своем Telegram-канале заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что целью нашего государства сейчас является полное освобождение законных территорий – выход на границы 1991 года, а также наказание врага за его преступления.

"Нам нужны танки – не 10-20, а несколько сотен", – написал руководитель Офиса президента.

По его словам, демократия в борьбе с автократией должна обеспечить стабильное развитие и понятный мировой порядок. То есть, победа нашей страны важна для всех демократических государств.

"Без победы Украины не будет ничего из этого. Поэтому именно сегодня каждый танк, способный воевать, должен быть на нашем фронте. Это не только украинский фронт. Это фронт цивилизации против отсталости и варварства по болотам", – написал Ермак.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Ермак заявил о начале поставок в Украину тяжелой военной техники от западных союзников. Это именно то вооружение, которое нужно ВСУ для контрнаступательных операций и победы над врагом.

– Президент Владимир Зеленский также говорил, что Украине удалось вывести собственную оборонную силу и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!