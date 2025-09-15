Поляки начали чувствовать звуки, запах и вкус войны. Подавляющее большинство из них уже осознает, что их жизнь делится на время до и после 10 сентября, хотя "горячая" война еще не пришла в их дом. От российской дроновой атаки никто не погиб, уничтожен только один дом.

Дрони знаходять за 300–350 км від українського та білоруського кордонів, бо більшість безпілотників атакувала саме з території цієї країни. Мільйони поляків отримали повідомлення про небезпеку, у деяких містах лунав звуковий сигнал повітряної тривоги.

У суботу польські й нідерландські літаки знову злетіли, повітряна тривога лунала у двох містах Люблінського воєводства, що на кордоні з нашою державою. Закрито аеропорт у самому Любліні.

Для поляків війна вже не закордоном, вона "наша". Більшість із них розуміє, що, не чекаючи результату завершення російської агресії проти України, Москва налаштована йти далі. Бо війна — це суть правління Путіна і його шайки. Без війни вони не можуть існувати, так само як не може існувати й їхня країна.

Випробування пройшло НАТО. Збиваючи чотири дрони над Польщею, Альянс відчув межі власної слабкості й обмежень, а також сили й спроможностей.

Для українців теза про силу й спроможності може здаватися абсурдом, бо за одну ніч ми знищуємо або виводимо з ладу не 4, а понад 700 дронів з бойовими головками та дронів-приманок. Це правда, як і правдою є те, що для знищення дешевих, неозброєних безпілотників літаки Альянсу використали ракети вартістю сотні тисяч євро.

Важливий однак пункт старту: до 10 вересня в НАТО існувала заборона на знищення російських дронів і ракет, які залетіли на територію Польщі, Румунії, Литви, Естонії. Щоб "не ескалувати", як декларували офіційні представники НАТО.

Десятого вересня "ескалувати" довелося, бо під загрозою опинилися стратегічні об’єкти Альянсу, тобто інфраструктура та охорона аеропорту "Ясьонка" під Ряшевом — основного логістичного хабу для постачання військової допомоги Україні від західних союзників.

Услід за наказом збивати російські дрони НАТО ухвалило інше доленосне рішення: безпека східного флангу Альянсу в повітрі охоронятиметься в межах операції "Східний Вартовий", готовність до участі в якій задекларували Франція, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Чехія та кілька інших країн.

І лише одна держава нічого не задекларувала, хоча 10 тисяч її військових базується в Польщі, захищаючи, зокрема, аеропорт "Ясьонка". Йдеться, звичайно, про США, представники яких усе ще декларують відсутність достатніх доказів навмисного характеру дронової атаки проти Польщі.

Такої думки дотримується генерал Алексус Гринкевич, головнокомандувач військ НАТО в Європі. Водночас згідно з оцінкою Оперативного командування Війська Польського від 10 вересня, вторгнення російських дронів було навмисною атакою. І саме на основі цієї оцінки, як можна припустити, командування Альянсу в Європі ухвалило рішення про знищення 4 дронів.

У суботу Марко Рубіо, державний секретар США, заявив: "Немає жодних сумнівів: дрони були запущені навмисно. Питання в тому, чи були вони націлені конкретно на Польщу". І назвав цю подію "неприпустимою, сумною і небезпечною".

Президент Дональд Трамп назвав атаку російських дронів "помилкою", що відразу ж заперечив прем’єр-міністр Дональд Туск. Він додав, що має неспростовні докази на підтвердження своєї оцінки. Не сумніваються також лідери інших європейських країн, голова Європейської комісії, генеральний секретар НАТО і навіть генерал Кейт Келлог — спеціальний представник президента США до України.

Генштаб ЗСУ представив карти з траєкторією польотів російських дронів у бік Польщі. Відомо також про виявлені в них польські SIM-картки — неспростовний доказ їхнього маршруту над територією Польщі.

У чому ж тоді причина "дивної", м’яко кажучи, позиції американської адміністрації та армії?

Відповідь необхідно поділити на кілька пунктів. Головний з них — це неспроможність Вашингтона визнати свою стратегічну помилку щодо оцінки режиму Путіна, його злочинної природи й загарбницьких цілей. Визнання того, що росіяни здійснили навмисну атаку, націливши її зокрема на територію базування американських військових.

Констатація цих фактів потребувала б миттєвої відповіді, ще й з огляду на те, що російська "ескалація" — термін, використаний Рубіо, — стосується не лише Польщі, східного флангу НАТО загалом, а й безпосередньо Америки. Росія продемонструвала, що навіть присутність американських військових у Польщі не заважає їй атакувати членів Альянсу й створювати загрозу американським частинам.

Путін послав чіткий меседж: до агресії проти членів НАТО готовий. А чи готовий відповідати Трамп? Ні, не готовий.

Російська дронова атака поставила під питання виконання зобов’язання Трампа зберегти присутність американських військових на території Польщі, до чого він зобов’язався в розмові з президентом Каролем Навроцьким у Білому домі 3 вересня. Це пояснює рішучі заяви й дії польського уряду, особисто прем’єра Туска і віцепрем’єра Сікорського.

На підставі статті 4 Вашингтонського договору Польща звернулася до інших членів Альянсу з проханням про консультації, у результаті яких було запущено операцію "Східний Вартовий". Дронову атаку обговорили на форумі Ради Безпеки ООН, де польську позицію чітко презентував заступник міністра закордонних справMarcin Bosacki .

Очільники польського уряду діють абсолютно правильно, бо коли сьогодні надати Трампу можливість уникати дій проти Росії, прикриваючись словами про "помилку", тоді в ситуації атаки бойовими дронами він використає такий самий підхід.

Які висновки з описаної ситуації маємо зробити ми?

Ключовим є те, що сьогодні лише українська армія готова до протистояння у війні з використанням дронів, роботів і штучного інтелекту. Як сказав генерал Келлог: у виробництві та застосуванні дронів українські військові випередили Пентагон. Це ще одне підтвердження того, що Україна захищає не лише власну незалежність, а й усю Європу та НАТО.

Отже, всупереч російській пропаганді та всім, хто на Заході кричить, що "це не наша війна", очевидним є геть інше. Це Україна стала своєрідним "донором" безпеки під час агресії Росії та її авторитарних союзників проти свободи, демократії та всього Заходу.

Лист Трампа до членів НАТО з погрозами не накладати нових санкцій проти Росії й тих, хто їй допомагає, продемонстрував слабкість позицій Вашингтона. Після семи місяців намагань запровадити мир в Україні, єдине, на що він спромігся, — це повторення брехні про "війну Байдена і Зеленського" та звинувачення союзників. Від Путіна він не може отримати нічого і навіть не намагається цього робити.

Наполягання польської влади на визнанні всім НАТО і, зокрема, США факту навмисного характеру російської атаки підсилює зусилля для отримання Україною гарантій безпеки, які — за словами Президента Володимира Зеленського — по суті готові. Виконання зобов’язань, узятих США щодо захисту Польщі, продемонструє, що вони серйозно ставитимуться й до подібних зобов’язань стосовно України. Бо ж, як говорить італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, гарантії безпеки для України — це по суті стаття 5 Вашингтонського договору.

І нарешті. Російська дронова атака проти Польщі вкотре продемонструвала, що спосіб завершення війни й мир на нашій землі залежать у першу чергу від героїзму й професійності Збройних сил України, виробничих потужностей українського ВПК, стійкості нашого народу й держави. Усе інше — це додаток, а не навпаки. Жоден Трамп миру не принесе українцям у подарунок.