Самоустраняясь от помощи Украине и заодно угрожая тем, что оставит без защиты страны НАТО, Трамп, если станет президентом, сможет что-то для США на какое-то время сэкономить, но великой Америка от этого не станет. Наоборот: тогда будет убит нереальный курс доллара, держащийся только на её международном авторитете и влиянии, а тем самым будет уничтожено всё американское экономическое могущество.

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Когда мир увидит, что Соединённые Штаты занялись лишь собой и бросили его на произвол судьбы, доллар, который давно уже экономически не обеспечен, рухнет примерно ВДВОЕ, то есть до того уровня, которого он действительно заслуживает.

Экономические и глобально-политические последствия такого кризиса даже невозможно представить, да и ФРС подобному всемирному позору Америки осуществиться не позволит. Именно потому Трампу победить не дадут. Каким образом — дело техники.