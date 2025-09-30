На России любят говорить, что в Украине они сражаются с НАТО и поэтому никак не могут одолеть. А то бы Киев за три дня!.. Забывая (стараясь не вспоминать), что первые три не дня, а

месяца Украина воевала практически без внешней поддержки.

Между тем это смешное утверждение недалеко от истины – Россия действительно ведет войну против стран НАТО и чем дальше, тем активнее. Просто до недавнего вторжения русских БПЛА в Польшу, истребителей в воздушное пространство Эстонии и появления "неизвестных" дронов над городами Дании, Норвегии, Швеции и Германии эта война была гибридной. Она сводилась к массированной информационно-сетевой войне, кибератакам, диверсиям и терактам. Демонстративный налет дронов на Польшу все изменил. Многие это поняли, но не все и не вполне.

The Times

Великобритания, возможно, уже находится в состоянии войны с Россией, заявила бывший директор технических операций MI5 (британская контрразведка). Баронесса Маннингэм-Буллер сказала, что рост числа кибератак, диверсий и тайных операций свидетельствует о том, что Великобритания вступила в "новый вид конфликта" с Москвой.

Ее заявление неслучайно – в Вестминстере растет обеспокоенность по поводу тактики "гибридной войны", которая сочетает в себе кибервойну, дезинформацию и целенаправленное насилие. Маннингэм-Буллер, проработавшая более 30 лет в MI5, вспомнила свою встречу с президентом Путиным в 2005 году, когда Великобритания еще пыталась вовлечь Россию в международное сотрудничество.

"Мы все надеялись, что после распада Советского Союза у нас появится потенциальный партнер, — сказала она. — Это была одна из причин, по которой Путин присутствовал на саммите "большой восьмерки" в 2005 году". Баронесса признается, что они ошиблись. "Я не предполагала, что через год он отдаст приказ об убийстве Александра Литвиненко на улицах Лондона".

Она также сослалась на Фиону Хилл, автора биографии и психологического портрета Путина, назвав ее "вероятно, человеком, который знает о Путине больше, чем кто-либо другой". Хилл, которая была советником президента Трампа во время его первого срока, в интервью газете The Guardian в июне, сказала, что Россия находится в состоянии войны с Великобританией. Она также сказала, что Америка больше не является надежным союзником.

"Мы оказались в довольно серьезном положении", — сказала Хилл, описав геополитическую ситуацию Великобритании как зажатую между "молотом путинской России и наковальней все более непредсказуемой Америкой Трампа".

Закрой проливы, Дания!

Как видим, Фиона Хилл действительно лучше знает Путина и лучше понимает ситуацию, нежели баронесса 30 лет проработавшая в контрразведке. В сентябре Россия перешла грань, отделяющую гибридную войну от самой обычной, настоящей войны. Кажется, даже пустоголовый Трамп это понял и дал добро на глубокие удары по российской территории американским дальнобойным оружием. Думаю, в беседе Зеленского с ним были оговорены и удары по энергообъектам…

При чем тут датские проливы? Еще как при чем! Зеленский здраво предположил, что дроны на Данию запускались с кораблей русского "теневого флота" – более чем естественное предположение, возможно, подкрепленное соответствующей информацией. Суда, идущие из российских портов, регулярно рвут кабели связи и подачи энергии, не удивлюсь, если они пакостят и каким-либо иным образом, не говоря уже о шпионаже.

Поэтому и призывал в недавней статье о решительном британском адмирале Норрисе оказать давление на Данию, чтобы она закрыла проливы для русских кораблей и судов "теневого флота", а еще лучше – для всех судов, идущих в Россию или из нее. Россия перешла красную черту, и это решение назрело. Даже Китай недавно запретил заходить в порт Циндао, где находится главный терминал приема российской нефти, судам старше 30 лет, которые могут представить опасность для окружающей среды и судоходства, то есть судам русского "теневого флота"!