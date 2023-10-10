Война на Ближнем Востоке способна отодвинуть Украину на второй план: выдержат ли США помощь на два фронта

Внезапную террористическую атаку на Израиль по своей тяжести и последствиям многие жители этой страны сравнивают с японской атакой на американский Перл-Харбор или теракты 11 сентября в США. Сотни смертей и взятые заложники мирных людей, тысячи раненых и невероятная жестокость представителей ХАМАС.

Ужасные кадры страданий израильских детей и женщин пленили все мировые медиа. И действительно, нынешняя ситуация беспрецедентна для Израиля с точки зрения потерь среди гражданского населения. Российское полномасштабное вторжение в Украину, как нам ни досадно, уже какой день не является главной темой для мира. Глядя на развитие событий и с одной стороны заявления израильтян, что удары по Сектору Газа будут такой интенсивности, какой этот регион еще не видел, а с другой – призывы ХАМАС присоединяться к войне другим террористам и вероятное вступление в противостояние Ирану – это внимание может снизиться еще больше.

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Теперь США будут работать на два фронта – украинский и израильский. Учитывая внутриполитические противоречия, которые сейчас возникли в Вашингтоне – это будет достаточно сложно, и именно Украина может оказаться той стороной, помощь которой уменьшится.

Об этом и других составляющих войн между Израилем и террористами ХАМАС – в материале OBOZREVATEL.

Иранский след просматривается все четче

Первые же оценки нападения показали, что боевики ХАМАС самостоятельно не могли бы организовать такую массированную и главное хорошо скоординированную атаку одновременно во многих местах. Главные страны-террористы, которые способны оказать такую помощь – Россия, которая до сих пор не признала ХАМАС террористической организацией и Иран, который является союзником палестинцев в борьбе против Израиля.

Россия очень заинтересована в разжигании войны хотя бы еще где-нибудь в мире. Кремль уже долгое время стремится изменить вектор внимания Запада Украины. Лучший вариант для этого, чем Израиль, трудно поискать. Есть еще Тайвань, но Китай пока удается сдерживать.

Иран является одним из главных союзников и спонсоров ХАМАС и в течение многих лет обеспечивает группировку оружием и деньгами. Режим аятолл на сегодняшний день просто кровно заинтересован в том, чтобы сорвать соглашение при посредничестве США между Израилем и Саудовской Аравией, которое угрожало резко изменить баланс сил в регионе не в его пользу. Мирно-дружественный договор планировалось реализовать вроде "Соглашений Авраама", заключенных в 2020 году. Тогда был подписан договор о нормализации и возобновлении дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Несколько позже были восстановлены отношения еврейского государства с Марокко и Суданом.

Сегодня мирный процесс не просто остановился, он может вообще получить обратное движение. После тех зверств, которые террористы совершили против мирных жителей, Израиль, конечно, будет действовать очень жестко. Мусульманские страны, если бы они не хотели, не смогут не осудить ответ.

По словам высокопоставленных чиновников ХАМАС и "Хезболлы", иранские сотрудники службы безопасности помогли спланировать внезапную атаку ХАМАС на Израиль и дали зеленый свет нападению на встречи в Бейруте за несколько дней до происшествия, пишет The Wall Street Journal.

Государственное агентство новостей Ирана IRNA сообщило, что президент страны Сейид Эбрахим Раиси переговорил по телефону с лидерами ХАМАС и группировкой "Палестинский исламский джихад". Вскоре после нее Раиси выступил с заявлением, в котором призвал другие мусульманские страны присоединиться к борьбе в поддержку палестинцев. Кроме того, муниципалитет Тегерана вывесил на одной из главных площадей огромный баннер с надписью: "Война с Израилем началась".

Представительство Ирана при ООН отвергло сообщение о том, что Тегеран принимал участие в планировании нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Высокопоставленные чиновники израильских спецслужб пообещали нанести удар по руководству Ирана, если Тегеран будет признан ответственным за убийство израильтян. Что побуждает Иран к ответу в виде ракетных ударов по Израилю и увеличению помощи ХАМАС оружием и иранскими боевиками.

Угрозы для США и Байдена

В США понимают великую вероятность начала великой войны с участием многих стран, поэтому пока осторожно комментируют возможное участие Ирана в нападении палестинских террористов. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у США пока нет доказательств, что за действиями ХАМАС стоит Иран, несмотря на большие связи этой страны с террористами.

Атака ХАМАС ставит под угрозу ближневосточную стратегию администрации Джо Байдена, направленную на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем при одновременном урегулировании напряженности в отношениях с Ираном. Это также может повлиять на предвыборную кампанию Байдена в 2024 году.

Многочисленные зверства ХАМАС, которые почти в прямом эфире террористы транслировали в соцсетях, также призвано спровоцировать Израиль на действия, которые сделают саудовско-израильскую нормализацию политически несостоятельной для арабской стороны.

Насилие, которое будет теперь с обеих сторон, снова обостряет решение палестинского вопроса и неизбежно затормозит нормализацию отношений. Скорее всего, переговоры на время затихнут, поскольку многие стороны будут заново оценивать свои позиции в новых условиях.

Высокие технологии не помогли

На строительство барьера безопасности между Израилем и сектором Газа ушло более трех лет. Израиль представил многокилометровый барьер в 2021 году как технологически продвинутое соединение высокого забора, радиолокационных систем и подземных датчиков. Тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что смесь стали и бетона создает "железную стену" вокруг сектора Газа и защитит израильтян к югу от ХАМАС.

"Этот барьер даст израильским гражданам чувство безопасности и позволит этому прекрасному региону продолжать развиваться и преуспевать", - сказал он во время посещения границы в 2021 году. Видео, опубликованные после субботних нападений, показывают, что боевики ХАМАС просто проделали дыры в заборе для въезда в Израиль мотоциклов и использовали бульдозер, чтобы снести несколько секций высокотехнологичной защиты.

Циничные заявления террористов

ХАМАС заявил, что боевики группировки не нападают на мирных жителей, несмотря на заявления властей Израиля, сообщения местных жителей, Amnesty International и других правозащитных организаций об обратном.

"Мы не выбираем гражданских лиц специально. Мы заявили, что поселенцы – это часть оккупации и часть вооруженных израильских сил. Они не гражданские лица", - сказал он.

Подобные нарративы очень похожи на те, которые каждый день повторяют россияне, после ракетных ударов которых уже погибли тысячи украинцев. Это заявление террористы сделали уже когда были опубликованы десятки видео подтверждений их зверств против мирных людей, а также после того, как стало известно, что боевики ХАМАС убили около 300 человек – участников музыкального фестиваля. Многие из них были гражданами других стран.

Табу на насилие снято

Удачная атака ХАМАС вдохновила террористов по всему миру на радикальные действия. Пресс-секретарь военного крыла террористов "Бригады Аль-Кассам" Абу Обейда выступил с заявлением, в котором призвал всех "присоединиться к этой битве". Уже на следующий день после нападения египетский полицейский открыл огонь по группе израильских туристов в городе Александрия.

Как следствие, два израильских туриста и их местный гид были застрелены. Кроме того, ранен еще один мужчина, он в состоянии средней тяжести. Следует отметить, что это первое подобное нападение на израильтян в Египте за последние десятилетия.

Европейские города также сегодня достаточно проблемными местами, ведь арабы многих стран мира любят поселяться именно в них. Так, местом действия стало поселение Хай Дек, один из проблемных районов Берлина. Здесь живут палестинская молодежь и сторонники движения ХАМАС, и здесь часто случаются нападения на полицейских. После атаки на Израиль, местные палестинцы выразили свою радость забросав полицейских бутылками и камнями. Двое из них получили ранения. Со своей стороны, Франция и Великобритания усилила меры безопасности вокруг синагог и еврейских школ в свете нападений на Израиль.

Интересный факт, что правительство Германии и Австрии много лет через фонды ООН выделяло помощь палестинскому народу в размере сотен миллионов евро. Только из-за последних событий эта помощь будто замораживается на неопределенный срок. Куда шли европейские деньги, учитывая обнищание людей в секторе Газа, не трудно догадаться.

Китай и Турция не осудили нападение

МИД Китая традиционно выразил глубокую обеспокоенность эскалацией насилия на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной и призвал все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и как можно быстрее прекратить боевые действия, чтобы защитить жизнь гражданского населения и избежать ухудшения ситуации.

Еще один важный игрок на этом поле – президент Турции Эрдоган также традиционно придерживается этакого китайского подхода ко многим вопросам во внешней политике. В этот раз он призвал к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной и заявил, что готов приложить для этого все усилия, отметив, что только независимость Палестины может обеспечить мир на Ближнем Востоке.

Вариант того или иного участия России в раздувании войны присутствует

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что война в Израиле неизбежно сыграет в пользу России, желающей отвлечь международное сообщество от своих преступлений в Украине.

В целом эксперты высказывают оговорку, что чем сильнее разгорится арабо-израильский конфликт и чем дольше он будет продолжаться, тем сильнее будет давление Запада на Зеленского с целью принудить его к переговорам с Россией. Поскольку одновременно помогать и Украине, и Израилю западной коалиции, прежде всего, США, будет непросто.

"Я не думаю, что мы должны в настоящее время кричать, что все пропало и все идет против нас, это далеко не так, – говорит экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. – По моему мнению, последние заявления, сделанные американской стороной, особенно на уровне президента, четко говорят о том, что никаких изменений в вопросе помощи Украине не будет".

По мнению Владимира Огрызко, россияне, безусловно, будут пытаться запускать различные фейки со всех сторон, чтобы дискредитировать Украину и попытаться сломать партнерство с Западом. Но в данном случае мы не должны делать очень панических выводов из последних событий. Очевидно, что американцы будут гораздо больше внимания обращать на ситуация на Ближнем Востоке, и это не значит, что из-за этого должна пострадать Украина. Поэтому волноваться рано.

Что касается вопроса участия в планировании и подготовке нападения боевиков ХАМАС, то, по мнению Владимира Огрызко, пока нет специальных данных свидетельствующих о прямом участии Ирана или России. У тех же США в настоящее время нет таких фактов.

"Да, очевидно, что эта война выгодна как России, так и Ирану по тем или иным причинам. Лидер ХАМАС за последние два года дважды посещал Москву, встречался с министром иностранных дел Лавровым. Так что у Кремля достаточно близкие контакты с террористами. По моему личному мнению, анализ последних событий указывает на то, что вариант того или иного участия в раздувании этого конфликта со стороны России присутствует.

Что касается дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке, то пока нет фактов прямого вовлечения Ирана в войну. В настоящее время Израиль наводит порядок там, где он может это сделать. Поэтому рисовать апокалиптический сценарий рано", – отметил Владимир Огрызко.