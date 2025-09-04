"Война это показала": Зеленский объяснил, чего боится Путин, и назвал "мощнейшее оружие" против России

Российский диктатор Владимир Путин боится успеха Украины во всех смыслах этого слова. Кремль опасается, что россияне начнут брать пример со свободной и демократической Украины.

Видео дня

В то же время единство партнеров является "самым мощным оружием", чтоб уже на практике продемонстрировала война. Об этом в интервью Le Point рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин боится не НАТО, а успешной Украины

По слова Зеленского, российский диктатор Путин боится, что Украина действительно вступит в Европейский Союз и станет успешной страной. Глава государства отметил, что речь идет не об институтах, а об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС.

"В Украине люди уже свободны, и Путину это не нравится, это правда. Потому что его народ мог бы брать пример с Украины. Конечно, не все россияне, но, если один человек подаёт пример, это может дать идеи другим", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что требование РФ о невступлении Украины в НАТО лишь подтверждает, что Путину не нравится видеть успех Украины. Зеленский подчеркнул, что на данный момент война показала, что самое мощное оружие – это единство.

"Я благодарен нашим партнёрам за единство, которое нам удалось сохранить. Сегодня нам нужна не альтернатива этому единству, а продолжение. Логичное продолжение – гарантии безопасности Украины. И первая из этих гарантий – сильная украинская армия. Мощь нашей армии опирается на военную и финансовую поддержку для создания высокотехнологичного оружия на Украине. Вторая часть – это гарантии безопасности, предоставляемые нашими партнёрами, то, что они готовы сделать для Украины. И не только финансово", – сказал президент.

Что предшествовало

В ходе пресс-конференции по результатам визита в Китай российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Европейском союзе. Военный преступник констатировал, что это суверенное право Украины заниматься своей экономической и хозяйственной деятельностью так, как она считает нужным, и это в том числе касается членства в ЕС.

Однако вступление Украины в НАТО он назвал "неприемлемым". Путин выдал, что этот вопрос касается обеспечения безопасности Российской Федерации в долгосрочной перспективе, и позиция России по этому поводу известна. Он подчеркнул, что "безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой".

Ранее сообщалось, что территориальные уступки, которые обсуждаются в контексте дипломатического урегулирования войны в Украине, открывают новые возможности для российских оккупантов. Сдача части территорий не принесет мир, а наоборот сподвигнет диктатора Владимира Путина к новой волне агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование войны остаётся главным приоритетом РФ. В то же время он в очередной раз выдвинул ряд требований Украине, при выполнении которых россияне якобы будут готовы прекратить агрессию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!