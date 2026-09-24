"Война дорожает": Зеленский ответил на слухи о "напряженном" разговоре с фон дер Ляйен

Президент Владимир Зеленский опроверг сообщения о якобы напряженной встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Нью-Йорке. По его словам, переговоры были "абсолютно позитивными", а стороны договорились искать решения по дальнейшему финансированию Украины.

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В ходе встречи обсудили дефицит средств, который, в частности, возникает из-за роста стоимости войны. Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Нью-Йорке.

Зеленский опроверг информацию о напряженном разговоре

Президент заявил, что его переговоры с фон дер Ляйен не были сложными, поскольку им предшествовал телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили часть вопросов.

"Во-первых, у меня были несложные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, потому что они были подготовлены моим с ней телефонным разговором до этого", – сказал Зеленский.

Он отметил, что встреча касалась, в частности, дефицита финансирования, возникающего из-за роста стоимости войны. По словам президента, Россия все чаще применяет дроны, поэтому Украине необходимо увеличивать количество перехватчиков и получать дополнительное вооружение для F-16.

"Война становится дороже. Важно, что эта информация доведена до европейцев, и Европа это принимает", – заявил Зеленский.

Украина просит ускорить выделение части средств

Президент также рассказал, что часть европейского финансирования для Украины привязана к принятию Верховной Радой соответствующих законопроектов.

По его словам, он попросил европейскую сторону проявить большую гибкость в отношении сроков выполнения этих условий из-за войны и воздушных тревог, которые влияют на работу парламента.

Кроме того,Украина направит финансовую команду для переговоров о возможности досрочного выделения части средств из второго транша.

"Мы договорились, они посоветуются и подумают, как выделить часть денег из второго транша, ускорить выделение средств, потому что нам нужны деньги на дроны", – сказал Зеленский.

Президент назвал встречу позитивной

Зеленский подчеркнул, что не считает переговоры с фон дер Ляйен сложными и опроверг сообщения о напряженном характере встречи.

"Встреча была, кстати, абсолютно позитивной. Я не знаю, откуда пошло такое сообщение. Я бы даже сказал, что это была очень позитивная встреча", – заявил президент.

Он добавил, что команды Украины и Еврокомиссии будут работать над соответствующими решениями.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал три варианта перемирия, которые сейчас обсуждаются. Речь идет об энергетическом, зерновом и морском перемирии. Глава государства уже обсуждал это с лидерами Египта, Турции, ОАЭ и Индии, они тоже заинтересованы в перемирии.

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