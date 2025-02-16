'Военная победа возможна': Зеленский – о потерях Украины, возвращении Крыма и вступлении в НАТО. Главные тезисы интервью

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 46 тысяч военных и 380 тысяч получили ранения. Кроме того, РФ убила тысячи гражданских и депортировала около 20 тысяч украинских детей.

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Такое заявление Зеленский озвучил в интервью американскому телеканалу NBC News в пятницу, 14 февраля. Он, в частности, сказал, что по-прежнему считает возможным, что Украина сможет одержать военную победу.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы не понимаем, насколько много. Я думаю, что это слишком много. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет сложно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", – сказал президент.

Зеленский также ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета о якобы "нереалистичности" возвращении всех территорий Украины, захваченных Россией с 2014 года. Президент США Дональд Трамп поддержал Хегсета, заявив, что РФ "боролась за эту землю" и "потеряла много солдат".

В интервью Зеленский подчеркнул, что законы Украины не позволяют ей признать, что РФ владеет украинскими территориями.

"Юридически мы не признаем нашу оккупированную территорию как территорию России. Мы никогда этого не сделаем", – сказал он.

При этом Зеленський признал, что был бы готов обсудить отказ от оккупированной территории в рамках дипломатического соглашения, по которому Украина могла бы вступить в НАТО.

"Да, мы должны вернуть дипломатически. Да, мы можем. Если мы в НАТО, понятно, почему дипломатически, это очень понятно", – сказал президент, добавив, что приоритет – "конечно, не потерять людей".

В будущем, добавил он, Украина будет искать "хороший, дипломатический" путь возмещения территориальных потерь, но "сегодня самое главное – это люди".

Зеленский также заверил, что никогда не примет мирное соглашение, заключенное США и Россией без участия Украины.

"Я никогда не приму никаких решений между США и Россией относительно Украины, никогда. Это война в Украине, против нас, и это наши человеческие потери", – сказал он.

Говоря о возможности начала переговоров между Украиной и РФ о прекращении войны, Зеленский призвал европейских союзников также сесть за стол переговоров, предупредив о том, что может случиться с НАТО, если РФ не остановить или если США выйдут из группы.

Ссылаясь на разведданные, которыми Украина поделилась с союзниками относительно военных учений армии РФ в Беларуси, Зеленский предупредил о перспективе более масштабного российского вторжения в другие регионы Европы уже этим летом.

"Зная, что ему не удалось нас оккупировать, мы не знаем, куда он пойдет. Есть риски, что это могут быть Польша и Литва, потому что мы считаем, что Путин будет вести войну против НАТО", – сказал Зеленский.

Украинский лидер также рассказал о потенциальной сделке с США и Украиной по редкоземельным минералам.

"Мы посмотрели, что Америка импортирует, какие редкоземельные металлы, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы взяли титан – это один пример, титан – мы говорим, что у нас в Украине есть титан, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", – сказал он.

Администрация Трампа предложила идею о том, что США будут владеть 50% редкоземельных минералов Украины в обмен на военную помощь, которую США предоставляют с 2022 года.

Однако Зеленский в инстервью ясно дал понять, что любая сделка, касающаяся украинских минералов, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США:

"Помогите нам это защитить, и мы вместе заработаем на этом. Если нам не дадут гарантий безопасности от США, я считаю, что экономический договор работать не будет. Все должно быть честно".

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