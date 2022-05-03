В Украине терробороне разрешили выполнять задачи в районах ведения военных действий

Верховная Рада разрешила территориальной обороне выполнять задачи в районе ведения боевых действий. Соответствующий законопроект №6521 был принят во вторник, 3 мая.

Как сказано на сайте парламента, документ поддержали 338 народных депутатов. Согласно законопроекту, теперь территориальная оборона может выполнять задачи во всех областях Украины, даже в районах, где проходят военные (боевые) действия, в том числе на оккупированных территориях.

Решение относительно того, где и какие задачи предстоит выполнять территориальной обороне, будет приниматься Главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

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Напомним, ранее терробороновцев, которые проживают на освобожденных от оккупантов территориях, призвали сдать оружие, чтобы сосредоточить его в определенных местах хранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжается всеобщая мобилизация и она может быть продлена после 24 мая. Все будет зависеть от ситуации на поле боя с российскими оккупантами. Сейчас темпы мобилизации замедлились, поскольку ряды ВСУ и других сил обороны были укомплектованы еще в первые недели полномасштабной войны.