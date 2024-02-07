В Украине появится должность кибердипломата: Данилов рассказал подробности. Видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в нашем государстве в скором времени могут создать должность кибердипломата. В большом количестве стран мира уже работают такие специалисты.

Об этом Данилов сказал в среду, 7 февраля, во время открытия Kyiv International Cyber Resilience Forum 2024 года. "В нашей стране также скоро появится, я думаю, обязательно такая должность кибердипломата", – отметил он.

Отметим, что кибердипломатия – это дипломатия в киберпространстве или использование дипломатических ресурсов и выполнение дипломатических функций для защиты национальных интересов в киберпространстве. Эти интересы обычно проявляются в национальных стратегиях киберпространства или кибербезопасности. По словам Данилова, это направление борьбы сейчас очень важно.

По мнению секретаря СНБО, следующие войны, с которыми сталкивается мир, будут начинаться и разворачиваться именно в киберпространстве. Уже сейчас разные страны и компании регулярно становятся целями кибератак.

Тот опыт, который имеет Украина в отражении таких атак, уникален, и наше государство готово делиться им с партнерами.

"Данилов отметил, что цифровизированный мир нуждается в серьезной киберзащите и подчеркнул, что реализация украинской цифровой политики имеет важное значение для национальной стойкости Украины, особенно во время войны с Российской Федерацией, когда высокая степень цифровизации страны помогает преодолевать вызовы, связанные с агрессией", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, кибератака Главного управления разведки Украины "положила" сервер спецсвязи министерства обороны России. В результате атаки был прекращен обмен информацией между подразделениями российского ведомства.

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