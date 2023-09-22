В Украине отложили создание реестра олигархов: появились подробности

Правительство пересмотрело план мер, направленных на предотвращение злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительное экономическое и политическое влияние в общественной жизни. В этой связи реестр олигархов будет создан через три месяца после окончания российско-украинской войны.

Такая норма содержится в распоряжении КМУ 19 сентября 2023 года. Так, реестр планировали создать через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.

Но сейчас сроки изменили.

"В графе "Срок выполнения" слова "через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии" заменить словами "через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения", – говорится в документе.

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Следует отметить, что на разработку реестра олигархов в Украине планируют потратить до 2,9 млн. грн. Речь идет о тендере на разработку программного обеспечения для работы такого реестра.

В соответствии с законом, чтобы лицо было признано олигархом, оно должно одновременно соответствовать по меньшей мере трем критериям из списка:

политическое влияние – лицо должно участвовать в политической жизни;

медиа – оказывает значительное влияние на СМИ;

вопросы монополии – быть конечным собственником предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

деньги – быть владельцем активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц.

Напомним, по состоянию на август 2022 года 86 человек проходили проверку на соответствие критериям, предусмотренным законом об олигархах. В настоящее время этот список значительно сократился.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в июне этого года Венецианская комиссия рассмотрела закон о "деолигархизации" в Украине. Она пришла к выводу, что документ вводить в действие нельзя. Его рекомендовали отложить.

"Вывод очень отрицательный для Украины. Как сказала одна из докладчиков, бывшая судья ЕСПЧ госпожа Нуссбергер, ключевая дискуссия велась о том, рекомендовать ли Украине отменить весь закон, или рекомендовать вносить изменения в его большую часть, удалив весь механизм "признания олигархами", – написал нардеп Власенко.

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