В ЦИК зарегистрировали двух новых народных депутатов: кто такие Тамила Ташева и Богдан Лукашук. Фото

5 декабря Центральная избирательная комиссия официально зарегистрировала двух новых народных депутатов Украины. Членами ВР стали Тамила Ташева и Богдан Лукашук.

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Пресс-служба ЦИК сообщила, что на заседании в четверг они рассмотрели документы Ташевой – и теперь она новый парламентарий, избранный на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года по общегосударственному многомандатному избирательному округу от партии "Голос" (№ 26 в избирательном списке).

Дело в том, что соучредитель образовательной онлайн-платформы Prometheus Иван Примаченко, который являлся нардепом от "Голоса" с 2019 года, подал заявление об отказе от мандата.

Ташева являлась следующим за очередностью кандидатом этой политсилы на кресло в парламенте.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала Лукашука народным депутатом от "Батькивщины". Его предшественница Алена Шкрум, которая попала в Раду после выборов 21 июля 2019-го по общегосударственному многомандатному избирательному округу от партии ВС "Батькивщина", досрочно прекратила полномочия.

Следовательно, Комиссия признала Лукашука – следующего за очередностью кандидата в избирательном списке ВО "Батькивщина" под №27 – избранным членом парламента.

На заседании 5 декабря были рассмотрены его заявление и документы, после чего Лукашук официально зарегистрирован как народный депутат.

39-летняя Тамила Ташева – украинская и крымскотатарская государственная и общественная деятельница, соучредитель общественной организации "КрымSOS".

С 25 апреля 2022 года она является постоянным представителем президента Украины в АР Крым (с 25 октября 2019-го работала заместителем постпреда).

42-летний Богдан Лукашук – предприниматель, владелец компании "Агролайн-Подолье".

Был депутатом Хмельницкого городского совета VIII созыва (ВО "Батькивщина") и заместителем председателя Хмельницкой РГА в 2014–2015 годах.

Кстати, в 2023-м суд оштрафовал Лукашука за нарушение антикоррупционного законодательства. Имея конфликт интересов, на сессии Хмельницкого горсовета он проголосовал за возобновление договора аренды земли предприятию его матери.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря главу "Нафтогаза Украины" Алексея Чернышова назначили на должность вице-премьера – министра национального единства. За соответствующее назначение проголосовали 237 депутатов Верховной Рады.

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