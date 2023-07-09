В России производят БПЛА по израильской лицензии: дипломат подтвердил факт

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский признался, что страна-агрессор Россия по-прежнему производит беспилотники по израильской лицензии. Это происходит на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге.

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К тому же он не знает, отзовет ли страна такую договоренность, достигнутую еще с 2010 года. Об этом дипломат сказал в интервью изданию ZN.UA.

"К сожалению, не владею информацией. Действительно, было соглашение. Единственное, пожалуй, в оборонной сфере между Россией и Израилем. Но что сейчас происходит в этой сфере, честно говоря, не знаю", – ответил он на вопрос о военном сотрудничестве между странами.

До этого посол Бродский говорил, что Израиль не передает Украине вооружения, потому что боится утечки технологий в Иран, так как тот сотрудничает с РФ

"Мы открыто говорим, что нас беспокоит военное сотрудничество России с Ираном. У нас есть обмен информацией по этому поводу. В том числе и с Украиной", – заверил он.

Посол добавил, что недавно в Украину приезжали два депутата израильского парламента – Юлий Эдельштейн и Зеев Элькин. Им показывали иранские дроны, которые российские оккупанты применяют для ударов по Украине.

"По нашим данным, эти беспилотники передавались Ираном во время войны, а не, как утверждают иранские власти, "до войны". У нас есть абсолютно четкая информация, подтверждающая, что в последнее время Иран передавал дроны России", – подчеркнул Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаэль Бродский рассказал, что Израиль не будет поставлять в Украину систему противоракетной обороны "Железный купол", разработанную совместно с США. Это решение Иерусалим обосновывает опасениями, что она попадет в руки Ирана.

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