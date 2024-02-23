В Раде поддержали законопроект о демобилизации срочников: все подробности

Депутаты Верховной Рады Украины одобрили законопроект об изменении сроков срочной военной службы. Он содержит норму о демобилизации срочников и о 12 месяцах отсрочки для них от следующего призыва.

Документ №11035 парламентарии приняли сразу в первом чтении и в целом, отдав 319 голосов за. Голосование прошло в пятницу, 23 февраля.

Проект закона нардепы рассматривали по процедуре ad-hoc (решение об однократном отклонении от процедур, предусмотренных регламентом. – Ред.). В первом чтении за проголосовали 317 парламентариев, а во время голосования в целом, которое состоялось сразу же после этого, – 319 депутатов. Никто не выступил против и не воздержался.

Законопроект о демобилизации срочников накануне внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает, что военнослужащие срочной службы, срок которой истек во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас "в сроки, определенные указом президента".

23 февраля на Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны приняли этот проект закона с добавленной нормой об отсрочке срочников от последующей мобилизации на 12 месяцев. Впоследствии в зале парламента законопроект был принят уже с этой нормой.

Теперь президент еще должен подписать законопроект, после чего документ вступит в силу. По словам нардепа Алексея Гончаренко, парламентариям обещают, что это "вопрос нескольких дней".

"В конечном виде в законопроект Зеленского включена норма из моего альтернативного законопроекта об отсрочке на 12 месяцев! Это результат большой работы! Ребята ждут уже четвертый год! Наконец-то это решено! Свободу срочникам!" – высказался он.

Напомним, что в 2022 году, уже во время полномасштабной войны, президент отменил осенний призыв на срочную службу в ВСУ. В то же время он перенес сроки демобилизации призванных ранее срочников.

В конце осени 2023 этот вопрос рассматривали на Ставке Верховного Главнокомандующего. Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что все военнослужащие-срочники, у которых завершился срок службы, будут демобилизованы, но при желании они смогут остаться в армии на контрактной основе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задерживается рассмотрение законопроекта №10449 относительно изменений в мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении, и за это время к нему уже подали 3700 поправок. Ожидается, что документ будет рассмотрен во втором чтении не ранее 6 марта.

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