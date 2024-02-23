Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением еще одной нормы: что известно

Комитет по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Украины одобрил законопроект о демобилизации срочников, которым вследствие введения военного положения продлили сроки службы. Следовательно, солдаты вынуждены служить уже на два года больше положенного.

При этом члены комитета рекомендуют включить в текст законопроекта норму о том, что после завершения службы должен вводиться мораторий на дальнейшую мобилизацию сроком на год. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал демобилизацию срочников с добавлением нормы из моего альтернативного законопроекта об отсрочке от дальнейшей мобилизации в 12 месяцев! Это реально наша победа! Дожимаем справедливость для этих ребят, которые служат уже четвертый год, и их семей!" – написал Гончаренко.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о демобилизации срочников. Конкретные сроки проведения демобилизации в тексте законопроекта не указаны, когда она будет проведена, согласно проекту, будет определять своим указом президент.

Упомянутый законопроект, как стало известно позже, депутаты могут рассмотреть уже в пятницу, 23 февраля.