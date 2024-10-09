В Раде хотят поднять военный сбор для военнослужащих, часть депутатов против

В Верховной Раде в законопроекте о повышении налогов (№11416-д) заложена норма о повышении военного сбора для военнослужащих до 5%. Народный депутат Алексей Гончаренко выступил против этого на заседании Рады.

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Видео выступления Гончаренко опубликовал в своем телеграмм-канале. Он назвал абсурдом, что военные должны платить повышенный военный сбор.

"То есть военные должны платить военный сбор уже 5%! Это полный абсурд! Предлагаю вызвать в Совет военных, пусть скажут все, что они думают на этот счет!", - написал Гончаренко.

Законопроект о повышении налогов будет голосоваться в Раде уже в четверг, 10 октября.