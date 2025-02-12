Очень много несется по теме переговоров и "договорнячков". Если отбросить всю шелуху, то вся проблематика вертится вокруг следующего: исторически стороны замиряются только тогда, когда ситуация патовая полностью, то есть когда дальше — не то что хуже, дальше просто никак.

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Ни для Украины, ни для России ситуация не патовая. Обе стороны продолжают набирать людей, у обоих сторон есть ресурсы и средства, обе стороны ведут активные наступательные операции (РФ на поле боя, продавливая более многочисленной пехотой, Украина — на стратегическом уровне, вынося у России критические объекты в глубине).

Договор или сделка — это фиксация того, что на земле, в реальности, а не наоборот. Под вот этим политкорректным и завуалированным "нужна стабилизация фронта" имеется в виду не то, что он сейчас двигается (с стратегической точки 10–20 км вперед или назад — это вообще не имеет значения), а то, что нет патовой ситуации. Просто на высоком дипломатическом уровне никто это в слух не проговаривает.

Очевидно, что ухудшающаяся ситуация с экономикой и материальной базой в РФ вполне должна на определенном этапе аукнуться. В этом плане Украина не в тупиковой ситуации, именно поэтому она не согласна на сделку при любых условиях. Она буквально диктует условия: мол, ок, заморозка, но тут обмениваем; тут заморозим, но не признаем; курс на Запад продолжаем; армию и милитаризацию продолжаем и т. д.

Именно поэтому это тормозит Кремль, который хочет именно капитуляции Украины и максимально выгодных себе предложений на основании того, какие жертвы и вложения он уже влил в войну. То есть вообще вся тема с переговорами — это одна большая игра и напускание дыма: Россия хочет додавить цели-минимум, Украина не согласна сдавать позиции и может воевать.

В США это понимают? Да, понимают. Украина грамотно, не уходя от темы переговоров и соглашаясь на них при всех условиях (своих условиях), продолжает шатать РФ — и, видимо, на это и расчет. Когда завтра "договорнячок", и вы в позиции проигрывающего, то вы не линейки дальнобойных дронов наращиваете, а лагеря беженцев строите и за гуманитаркой в очереди встаете.

Еще раз: не вопрос о "стабилизации фронта" является препятствием для окончания войны, а отсутствие тупиковой ситуации у обеих сторон. Но со стратегической позиции у РФ ситуация хуже, так как экономика (которая — базис всему, в первую очередь военной машине) у Украины дотационная и на поддержке извне, а у РФ — нет. Именно поэтому в Кремле, понимая это, идут на контакты, пытаясь выцеганить себе цели-минимум (захват областей, вписанных в Конституцию, и демилитаризация Украины плюс без НАТО).

Если бы у Кремля все было на мази и он триумфально шел бы к победе, он бы не вел переговоры — ни с Трампом, ни с кем иным, а просто воевал бы дальше. Сам факт того, что тот, кто обладает инициативой на стратегическом уровне, тот, кто начал войну, идет на переговоры, говорит о том, что он прекрасно понимает: весь этот праздник возможностей и успехов не вечен, и нужно соскочить (с нахапанным), но соскочить так, чтобы, по классике, вчера не было рано, а завтра уже поздно.

Цель Украины, как по мне, — не дать Кремлю соскочить. Вести все это до логичного конца. Думаю, в Киеве это понимают, иначе не наращивали бы мощности и производство.