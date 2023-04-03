Терорист в законі Євгєній Прігожин зараз повним ходом преться в "навальні": він пообіцяв героїчно відступити з-під Бахмута прямісінько в Африку, де у нього залишився колоніальний бізнес; натомість звернув на стежку президентської кампанії. Це і породило хвилю розривних емоцій у мордорі.

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Уже відомо, що Владлен Татарський вибухнув від люті... Від люті ФСБ та "оленярів" Шойгу.

"Воєнкор" Татарський (який до 2014 року сидів в українській вʼязниці за збройне пограбування банків), входив до медійної вертикалі Прігожина.

Світові медіа стверджують, що блогера прихлопнули за критику кремля. З одного боку, це правда, що вагнерівські "воєнкори" охоче інформаційно спорожнялися на небожителів. З іншого боку, не це стало причиною вибуху: ФСБ-бешні блогери теж постійно обгавкують бункерних. Але тратити вибухівку на того ж Гіркіна-Стрєлкова нікому на думку не спадає.

Причина не в критиці, а в мобілізації під прігожинськими знаменами турбопатріотів, котрі очікували легкої перемоги над Україною, але "раптом щось пішло не так". Усілякі "татарські" розповідали Z-фанатикам про тотальну зраду, імпотентність вищого керівництва країни, при цьому ілюструючи свої твердження провалами в Бахмуті, Авдіївці й т.д.

Сам кухар попередження прийняв, але "належних висновків" [поки що] не робить.

Прігожин офіційно заявив, що "не став би звинувачувати київський режим" у вбивстві Дугіної та "Татарського", тим самим, втупивши в дисонанс з офіційною російською пропагандою.

Тут було б красиво почути з його уст імена справжніх замовників, або бодай - натяк на них... Та, очевидно, він ще не готовий до відкритої конфронтації з силовиками.

Припускаю, що кухар Путіна не здаватиметься і далі каламутитиме воду на болотах. І робитиме це, гадаю, вправніше, ніж Навальний з цілим скандальним Фондом боротьби з корупцією.

До речі: Владлен Татарський загинув через вибух власного позолоченого бюста: маємо зафіксований випадок, коли марнославство вбиває.

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