'Если вы не инвестируете в оборонпром, с вами обращаются, как с детьми': глава Rheinmetall указал на уязвимость Европы на фоне переговоров США и РФ

Европа оказалась за "детским столом" в переговорах по завершению войны в Украине между США и РФ. То, что такая ситуация стала возможной, есть следствие десятилетий недостаточных инвестиций в оборону в европейских государствах.

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Такое заявление в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности сделал исполнительный директор мощного немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер, его цитирует Financial Times. Он убежден, ослабив свою военную силу, Европа потеряла и прежнее влияние – и это только ее вина.

По словам Паппергера, к фактическому отстранению Европы от переговоров по поводу будущего Украины, которые сейчас начали США и Россия, привела политика европейских правительств, десятилетиями экономивших на собственной обороноспособности. Так что в нынешней ситуации виноваты сами европейцы.

"Если вы не инвестируете (в оборону. – Ред.), если вы не сильны, они обращаются с вами, как с детьми. В течение последних 30 лет европейцам было очень удобно говорить: хорошо, тратим 1 процент (ВВП на оборону. – Ред.), это хорошо", – заявил исполнительный директор Rhein.

В настоящее время, считает он, Европа потеряла часть субъектности – и в переговорах оказалась за "детским столом".

"Когда родители обедают, дети должны сидеть за другим столом. США ведут переговоры с Россией, и ни одного европейца нет за столом — стало ясно, что европейцы — это дети", — добавил он в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

Financial Times добавляет, что в период с 2021 по 2024 годы общие расходы стран ЕС выросли более чем на 30% и сейчас составляют около 326 миллиардов евро – 1,9% ВВП блока. В то же время Трамп оказывает давление на государства, входящие в НАТО, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что целевой показатель альянса должен повыситься до "гораздо более 3 процентов".

Глава Rheinmetall также уверен, что даже если война в Украине завершится, спрос на оружие в регионе будет оставаться высоким. Особенно на фоне угроз президента США Дональда Трампа резко сократить безопасность Европы и опустошение запасов оружия на континенте.

"У европейцев и украинцев нет ничего на своих составах", — подчеркнул он.

Паппергер выразил сомнения в том, что Трампу действительно удастся вынудить Россию "прекратить огонь". Однако, даже если это произойдет – по его мнению, Европа продолжит инвестировать в вооружение с целью противостояния угрозе российской агрессии.

"Даже если война прекратится – если мы думаем, что у нас очень мирное будущее, я считаю, что это неправильно", – сказал он.

Напомним, ранее в НАТО подтвердили, что Россия действительно планировала убийство гендиректора оборонного концерна Rheinmetall. Заместитель главы НАТО по инновациям, гибридным и кибертехнологиям Джеймс Аппатурай во время выступления в Европейском парламенте также упомянул, что "были и другие покушения".

Между тем в предпоследний день января в Испании произошел мощный взрыв на заводе концерна Rheinmetall, производящего боеприпасы для Украины. Пострадали шесть сотрудников.

А на днях стало известно, когда завод Rheinmetall наконец-то заработает в Украине.

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