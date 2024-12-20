Трамп и Путин могут встретиться в 2025 году – WP

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в 2025 году. Он хочет получить репутацию "глобального миротворца", закончив войну в Украине, в то время как обладатель Кремля преследует цель соблазнить Трампа установить новый мировой порядок, в котором не будет места ни правилам, ни правам человека.

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Впрочем, аналитики скептически оценивают шансы на то, что эта встреча покончит с кровопролитием в Украине, ведь Путин не собирается отказываться от своих максималистских планов, а Трамп не согласится на значительные уступки России из-за нежелания выглядеть слабым. Об этом пишет The Washington Post.

"Два самопровозглашенных геополитических лидера-альфа-самца встретятся в следующем году. В одном углу будет президент Дональд Трамп, желающий мирного соглашения с Украиной, которое сделает его похожим на глобального миротворца. В другом – российский президент Владимир Путин, хитрый, манипулятивный и пылко антиамериканский автократ, надеющийся соблазнить Трампа создать трансакционный новый мировой порядок без правил и прав человека", – отмечает издание.

WP подчеркивает, что целью Путина является заключение крупного соглашения по безопасности в Европе, которое оставило бы Украину на милость Кремля, ослабило НАТО и утвердило Россию как глобальное государство.

И в ожидании вероятной встречи и переговоров Кремль тщательно изучает заявления Трампа, его амбиции и уязвимые места. При этом в Москве соблюдают осторожность, ведь знают, что новоизбранный президент США – личность очень непредсказуемая.

К слабым сторонам, которыми может воспользоваться Россия, российские аналитики относят геополитическую наивность Трампа, его краткую концентрацию внимания и привычку полагаться на интуицию, а не на ум.

"Трамп умышленно молчит, я думаю, потому что он не знает. Мы видели его кампанию. Он не глубокодумен в геополитических вопросах", – заявил редактор российской "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Крупнейшим камнем преткновения между Путиным и Трампом станет война в Украине. Трамп пообещал завершить ее через 24 часа. Российский же диктатор выдвинул ультимативные требования, после выполнения которых он согласится на переговоры. Среди этих требований – гарантии невступления Украины в НАТО, значительное сокращение численности украинской армии и отказ Украины от всех территорий в регионах, которые РФ частично оккупировала.

"Аналитики не видят надежды на мирное соглашение, учитывая максималистскую позицию Путина и нежелание Трампа выглядеть слабым, если он даст слишком много России. Трамп, "как любой мировой лидер, хочет вести переговоры с позиции силы. Он не хочет, чтобы его считали слабым, и он не хочет, чтобы его считали фанатом Путина", – сказал Джошуа Гумински, старший вице-президент Центра изучения президентства и Конгресса", – пишет издание.

Пока признаков того, что отношения между Россией и США будут теплеть, не видно ни в сигналах из Москвы, ни в заявлениях Трампа.

Так, центральные российские государственные телеканалы всего через несколько дней после президентских выборов в США показывали в эфирах фото обнаженной Мелании Трамп, насмехаясь над возвращением первой леди Америки. Сам же Путин предполагал, что Трампа могут убить.

"К сожалению, в истории Соединенных Штатов случались разные инциденты", — говорил диктатор.

Трамп же после падения поддерживаемого Москвой режима Башара Асада в Сирии назвал Россию "ослабленной" из-за войны в Украине и экономических проблем.

"Это его время действовать", – сказал он, заявив, что Путин должен пойти на прекращение огня и мирные переговоры.

Однако, добавляют в WP, есть у Путина и Трампа определенные точки пересечения. Так, Путин не терпит западного либерализма, его раздражают иностранные лидеры, читающие ему "лекции" о репрессиях внутри РФ и универсальных ценностях вроде прав человека. В Трампе российский диктатор видит такого же циника, каковым является сам.

"Это может быть преимуществом, поскольку он стремится превратить Россию в глобальное государство в новом многополярном мировом порядке без ценностей прав человека, где глобальные гиганты делят карту и торгуют суверенитетом более слабых наций. "Этот ценностный подход сформировал то, что Путин ненавидит больше всего, порядок, основанный на правилах, и поэтому наши отношения испортились. Трамп в этом отношении кажется человеком, которому безразличны ценности, идеология, который не проповедует и не ругает ни один из этих вопросов. Трамп говорит, что мне безразлично, что вы делаете внутри страны", – говорит Ремчуков", – говорится в материале.

Через несколько дней после победы Трампа Путин, не скрывая триумфального настроения, заявил, что мир оказался на пороге "нового порядка".

"На наших глазах возникает совершенно новый мировой порядок, непохожий ни на что, что мы видели раньше", – заявил он.

Путин также тогда добавил, что когда старый порядок, основанный на правилах, мертв, "идет упорная, бескомпромиссная борьба за формирование нового".

НАТО российский диктатор назвал "откровенным анахронизмом", а устав ООН с запретом вторжения в другие страны, мол, был создан победителями Второй мировой, а ныне должен быть изменен, поскольку "возникают новые центры силы". Западный либерализм, по версии Путина, является "тоталитарным по существу".

По мнению российского писателя Михаила Зыгаря, проживающего в США, а на родине осужденного за критику российского вторжения в Украину, убежден: Путин обращался непосредственно к Трампу, заявляя, что рано или поздно Запад поймет необходимость "прагматичного, трезвого подхода, основанного на достаточно жесткой, порой циничной, но рациональной оценке событий и собственных возможностей".

"Проще говоря, Путин настаивает на том, что каждый диктатор заслуживает терпимости. Каждый режим имеет право проводить собственные репрессии", – написал Зыгарь.

Войны российский диктатор считает явлением неизбежным.

"Сила делает правду, и этот принцип тоже работает. Страны должны защищать свои интересы в военной форме, отстаивая их всеми необходимыми средствами", – сказал Путин за два дня до применения по Украине новой экспериментальной ракеты средней дальности "Орешник".

Эти ракеты он угрожал применить для удара по "центрам принятия политических и военных решений в Киеве".

Пока Трамп и Путин готовятся к "теневому противостоянию", последний чувствует, что время играет против него. Ведь никто не может сказать, как долго подорванная санкциями российская экономика сможет тянуть бремя войны. Однако Путин надеется, что это продлится дольше, чем сможет продержаться Украина, особенно в случае, если, как ожидает Москва, Трамп ограничит объемы военной помощи Киеву.

"Путин рассчитывает на то, что сможет что-нибудь решить с Трампом", – сказала в интервью Татьяна Станова, старший научный сотрудник Евразийского центра Carnegie Russia.

Она считает, что Путин надеется, что ему "удастся убедить Трампа, что войну нужно закончить – конечно, на условиях [Путина]".

"Если не получится, то он просто продолжит воевать по-прежнему. Он рассчитывает на то, что Украина не сможет долго сопротивляться", — подчеркнула Станова.

Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, сказал, что в Кремле нет настроения на компромисс, поскольку российские войска сейчас стабильно продвигаются на востоке Украины, а экономический коллапс не прогнозируется.

"Россия готова вести переговоры, но переговоры с позиции силы, а не слабости", – заявил он на условиях анонимности.

"Похвальбы Трампа тем, что он может быстро достичь соглашения, свидетельствуют о нетерпении, поэтому московские чиновники продолжают настаивать на том, что соглашение направлено на устранение "коренных причин" войны, предполагая, что они собираются втянуть переговоры в долгие, сложные переговоры по более широкому пакту по европейской безопасности. Стремление Путина к большому соглашению по архитектуре европейской безопасности была передана консервативным олигархом, близким к Кремлю, Константином Малофеевым, который в этом месяце в интервью Financial Times в Дубае предупредил, что Путин отклонит любое соглашение Трампа, если оно не касается не только Украины, но и Европы и мира", – говорится в материале.

По словам российского ученого, пожелавшего остаться анонимом, Москва может сделать вид, что готова быть "гибкой" относительно некоторых своих территориальных требований к Украине в обмен на уступки при создании будущей структуры европейской архитектуры безопасности. Следовательно встреча Трампа и Путина, по сути, будет "саммитом" по разделению мира на сферы влияния и гарантированным контролем РФ над Украиной, Грузией и другими не входящими в НАТО постсоветскими странами, считает издание. Если бы такие договоренности были достигнуты, это ограничило бы Североатлантический альянс и поставило бы под угрозу безопасность Европы.

"Я надеюсь, что Трамп не попадет в эту ловушку, потому что европейцы будут против этого, и я думаю, что украинцы тоже будут", — подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат США и эксперт из России, говоривший на условиях анонимности из-за требований мозгового центра, в котором он сейчас работает.

Экс-дипломат добавил, что Путин "всегда хотел, чтобы в этом вопросе был какой-то мир, навязанный Россией и США".

Кроме того, свою роль может сыграть популярность в окружении Трампа стремление разбить вновь российско-китайский альянс. Сам Трамп в интервью Такеру Карлсону в октябре отмечал, что ему придется "разъединить" РФ и КНР.

"Это мнение, кажется, популярно среди многих людей во вселенной Трампа, включая тех, кто был номинирован в его команду национальной безопасности", — считает Александр Габуев, директор Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине.

Один из сотрудников Конгресса от Республиканской партии отверг эту "стратегию клина" как попытку российской пропаганды убедить Запад смягчить свою позицию по отношению к Путину.

"Обычно это код для людей, которые хотят быть мягкими по отношению к России и могут даже не беспокоиться о Китае", – говорит он.

Однако реализовать этот замысел Трампу может не удаться. WP отмечает, что Россия зависит от Китая в торговле. В то же время и Путин, и глава Китая Си Цзиньпин знают, что Трамп уйдет через четыре года.

"По словам Габуева, любая игра Трампа, направленная на ослабление связей между Москвой и Пекином, не будет иметь успеха, учитывая "личные отношения между двумя автократами, их общее недоверие к Вашингтону и их надежды стать сильнее в новом многополярном порядке — за счет Соединенных Штатов", – резюмирует издание.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Трамп знает об опасности замораживания войны. Так же не является для него секретом и то, что Киев никогда на это не согласится: Украина не будет сдаваться и уступать агрессору свою независимость.