Трамп отстранил главного переговорщика по Украине Келлога из-за претензий Кремля – NBC

Президент США Дональд Трамп якобы отстранил Кита Келлога от переговоров по урегулированию войны в Украине. Таковым якобы было требование России из-за "слишком проукраинской позиции" американского чиновника.

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Об этом в четверг, 13 марта, сообщило NBC News со ссылкой на представителя Белого дома и российского чиновника. Келлог занимает должность специального представителя по Украине и РФ.

"Келлог – бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем", – заявил чиновник страны-агрессора на условиях анонимности.

Журналисты обратили внимание, что Келлог отсутствовал на переговорах в Саудовской Аравии – с российскими официальными лицами в Эр-Рияде 18 февраля, и с украинцами в Джидде 11 марта, хотя эти переговоры относятся к его компетенции.

Представитель США в администрации Трампа, который также говорил на условиях анонимности, подтвердил NBC News, что Россия не хотела, чтобы Келлог был вовлечен в переговоры. Российский диктатор Путин якобы считает, что он "слишком проукраинский".

Спикер Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Трамп "использовал таланты нескольких высокопоставленных чиновников администрации, чтобы помочь в решении войны в Украине мирным путем". По его словам, Келлог остается "ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками".

Накануне издание Politico со ссылкой на собственные источники писало, что администрация Трампа, вероятно, отстранила Кита Келлога от мирных переговоров. Это стало очевидно во время встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Саудовской Аравии.

Ключевую роль в посредничестве между Украиной и РФ взяли на себя госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник по Ближнему Востоку Стив Виткофф.

Как сообщал OBOZ.UA, дипломат Роман Бессмертный считает, что Кита Келлога не было на переговорах в Джидде из-за того, что его взгляд на ситуацию и саму концепцию "мир через силу" несколько иной, чем у президента США.

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