В Кремле назвали призыв к прекращению огня 'попыткой дать ВСУ время на перевооружение'

Представители страны-агрессора России в очередной раз отреагировали на призывы к прекращению огня. По мнению Кремля, перемирие нужно Украине якобы для того, чтобы "дать ВСУ время на перевооружение".

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При этом россияне завили, что довели до США свои озабоченности по этому вопросу. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, пишут кремлевские пропагандистские СМИ.

По его словам, россияне воспринимают призыв к перемирию в Украине "как попытку дать ВСУ время на перевооружение". Ушаков заявил, что оккупационная армия РФ наступает на всех направлениях и именно с этим якобы связаны призывы к прекращению огня.

Также помощник диктатора выдал, что позиция России и озабоченности хорошо всем известны. В частности, Ушаков отметил, что Кремль контактировал по этому вопросу с Соединенными Штатами.

"Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена, российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным", - сказал Ушаков.

Ранее сообщалось, что США и Россия обсуждают тему подготовки возможной встречи американского президента Дональда Трампа и диктатора Владимира Путина, но конкретики о возможных контактах пока нет. Сейчас Москва и Вашингтон взаимодействуют на других уровнях.

Напомним, российский диктатор Путин отклонил предложение о прекращении огня, которое США и Украина согласовали в Джидде (Саудовская Аравия), и предложил так называемое альтернативное предложение. Аналитики объяснили, как она противоречит намерениям и целям американо-украинской идеи и подрывает заявленную цель Трампа по обеспечению продолжительного мира в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц, комментируя визит спецпредставителя США по Ближнему Востоку Стива Виткоффа в Москву 13 марта, заявил о том, что США испытывают "осторожный оптимизм". Детали разговоров он не рассказал, но подчеркнул, что решение о следующих шагах должно принять Трамп.

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