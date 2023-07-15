Сначала — о том, на каком фоне звучат напоминания китайцев об их ядерных гарантиях.

Видео дня

Демонстрируя последовательную нерешительность в отношении как принятия Украины в НАТО, так и предоставления ей такой военной помощи, которая могла бы резко ускорить разгром мордора, американцы тем самым показывают, что им легче, как это ни парадоксально, проиграть в глобальном противостоянии россии, чем неправильно поделить победу над ней — в частности, с Китаем. (Поэтому даже в Вильнюсе они подчёркивали значение вступления в НАТО не столько Украины, сколько Финляндии и Швеции.)

Так вот, именно при таком несколько сдержанном характере поддержки Украины её главным партнёром и спонсором, каким, безусловно, продолжают оставаться Соединённые Штаты, инсайдеры услышали внятные сигналы из Пекина.

Заявление Правительства КНР о китайских гарантиях украинской безопасности, приуроченное в 1994-м году к злосчастному Будапештскому меморандуму, было, напоминают китайцы, не единственным документом о таких гарантиях.

В ещё более внятном и определённом виде, чем в том Заявлении, гарантии ядерной безопасности Украине содержатся и в украинско-китайском договоре, подписанном 5 декабря 2013-го года лично Си с януковичем — прошу прощения за неприличное слово, но юридически оно ничего не отменяет. Кто бы ни подписал — действует всё равно.

И здесь важен не только сам факт наличия соответствующих гарантий, но и то, что в Китае не просто не отказываются от них, но и, наоборот, сигнализируют по дипломатическим каналам, что всё в силе.

Украина не будет дружить с Китаем против Соединённых Штатов, это совершенно исключено. Украина не ищет в партнёрстве США возможностей рассориться с КНР. Оба полюса биполярного мира для нас важны — и основные стратегические партнёры американцы (при всей их порой нерешительности), и регулярно напоминающие о своей антиядерной позиции (в том числе пуйлу) китайцы. Украина будет рада оказаться плацдармом для американо-китайской нормализации отношений в условиях сегодняшней угрозы общечеловеческой безопасности со стороны москвы.

Надеюсь, наши дипломаты и политики дадут знать: сигнал услышан. Если Китай поможет Цивилизации, Цивилизация, включая Главную страну мира, наверняка оценит.

Бандитам же в москве иногда из Пекина просто слышнее и понятнее, чем из Вашингтона. Китайский язык к русскому ближе, чем английский. Пусть филологи подумают над феноменом.