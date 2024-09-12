В Киев с визитом прибыл президент Эстонии. Фото

Утром 12 сентября в Киев приехал президент Эстонии Алар Карис. Политик анонсировал ряд встреч и переговоров с представителями украинской власти.

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Главу государства встретили на столичном железнодорожном вокзале. Соответствующие фото Карис опубликовал на своей странице в соцсети Х.

"Прибыл в Киев поездом сегодня утром. Впереди встречи и обсуждения, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку Украины и ее целей. Мы с украинским народом в его борьбе за свободу и независимость", – написал президент Эстонии.

Приезд президента Эстонии в украинскую столицу не был анонсирован, вероятно, из-за ситуации с безопасностью.

Напомним, еще в начале 2024 года президент Эстонии Алар Карис заявил, что в войне, начатой Россией против Украины, нельзя избежать ударов по территории страны-агрессора. В этом контексте, по его мнению, не должно быть ограничений на оружие, переданное Украине партнерами.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Россия обязана заплатить Украине за разрушения, которые ее оккупационные войска причинили стране в ходе полномасштабного вторжения. Он отметил, что Москва представляет постоянную угрозу не только Украине, но и странам Европейского Союза.

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