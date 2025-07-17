В изменении отношения Трампа к России ключевую роль сыграли два человека: The Telegraph назвал имена

За кулисами политики администрации США республиканцы уже несколько месяцев пытаются склонить президента Дональда Трампа к более жесткой позиции в отношении России. Центральной фигурой в этих усилиях является спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

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Также новый подход американского лидера в отношении страны-агрессора активно продвигает госсекретарь Марко Рубио. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на три источника в Конгрессе.

"Выступая в Овальном кабинете, президент США пообещал отправить Киеву военную технику на миллиарды долларов и пригрозил ввести 100-процентные пошлины для российских торговых партнеров, если Путин не подпишет мирное соглашение о прекращении войны в течение 50 дней. Этот резкий поворот, объявленный в той же комнате, где всего пять месяцев назад Трамп критиковал Зеленского за неблагодарность, был списан на растущее разочарование президента милитаристской тактикой Путина", – говорится в публикации.

По словам собеседников издания, после серии массированных ударов РФ по Украине тонкая работа спецпредставителя подтолкнула президента США к более жесткой позиции в отношении Москвы.

"Келлог в последнее время на подъеме. Генерал взял на себя более важную роль в последние несколько недель. Он и Рубио продвигают новый подход", – сообщил The изданию помощник конгрессмена.

Согласно условиям соглашения от 14 июля, Вашингтон обязался поставить Киеву американские ракеты на сумму $10 млрд, оплаченные другими странами НАТО, включая крайне необходимые системы Patriot для отражения масштабных российских ударов. И это первая согласованная поставка оружия Украине после возвращения республиканца в должность.

Помимо Келллога, по словам источников, главным инициатором решения Трампа является Рубио. Госсекретарь и бывший претендент на пост лидера Республиканской партии, когда-то назвавший Путина "гангстером", "бандитом" и военным преступником, с момента вступления в должность занял заметно более примирительную позицию по отношению к Москве.

"Его высмеяли, когда фотография, на которой он выглядел побледневшим и, казалось, проваливающимся в диван, стала вирусной после встречи Трампа с Зеленским в Овальном кабинете. Однако, благодаря этому он стал одним из самых влиятельных советников Трампа во время его второго срока, заняв четыре должности, включая должность советника по национальной безопасности", – пишет The Telegraph.

По словам источника в Конгрессе, тесные отношения Рубио с президентом позволили ему вмешаться, когда Путин усилил свои атаки на Украину в последние недели.

"А есть еще темная лошадка: Мелания, или агент Мелания Трампенко, как ее теперь называют некоторые в Украине. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что его жена помогла ему изменить свое мнение. Мелания, выросшая за железным занавесом в бывшей Югославии, ранее была более активной сторонницей Украины, чем президент США, и ей также приписывают влияние на него в вопросе жесткой миграционной политики", – сообщают собеседники издания.

Несмотря на то, что Трамп заявил журналистам, что сделка по оружию не означает, что он на стороне Украины, источники назвали его понедельничное заявление "существенным". Но они отмечают, что многое еще может измениться по мере приближения крайнего срока прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в соответствии с решением Вашингтона о помощи Украине, закупкой вооружения займется НАТО. При этом в Госдепе США отказались раскрыть, какие именно страны согласились оплатить для Киева американское вооружение, чтобы помочь защититься от российских атак.

В свою очередь в ЕС изучают возможность оплатить американский пакет вооружения для Украины на сумму $10 млрд за счет замороженных активов России (€200 млрд). Планируется, что их можно будет внести в оплату поставок и таким образом Киев получит оружие, за которое заплатит агрессор.

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