Блог | Александр Кирш: В глубинах каждого Байдена сидит Орбан

Главная страна мира и её союзники по НАТО всё больше и больше нас любят, что совершенно замечательно.

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После великолепнейших выступлений Харрис/Нуланд, Сунака, неожиданно примкнувшего к ним Макрона, а также Столтенберга осталось всего лишь два нюанса, ограничивающих помощь Цивилизации Украине:

сроки поставки военных самолётов (типа F-16)

и разрешение Украине бить НЕукраинским оружием по НЕукраинской территории (своим оружием уже можно куда угодно, западным же — только в рамках Украины, включая, наконец, и Крым, а вот по оркостану — не своим оружием пока нельзя, причём не только превентивно, но даже и в ответ).

Ну а мордор тем временем сосредоточил у границ Украины 80% своей авиации. Авантюра, конечно, но по такому случаю оставшиеся нюансы можно было бы и убрать.

Тем более, что всё равно сроки будут приближены, а тупые ограничения сняты. Но, видимо, Украина должна ещё за это заплатить сколькими-то тысячами жизней украинцев, как она уже постоянно кровью оплачивает все приближения военных поставок и все снимаемые идиотские ограничения.

Рано или поздно прейскурант этот будет задним числом просчитан и опубликован. Каждая поставка, каждое разрешение — в днях задержки, переведённых в жизни. Эти расценки войдут в учебники истории. Расценки от Цивилизации. Прейскуранты своим спасителям, гибнущим каждодневно и за себя, и за Европу, и за Америку. Тарифы от сильных и богатых трусов — спасающим их Героям.

На медалях Второй мировой было написано, например, ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА. За это гибли. Сейчас гибнут в том числе и ЗА СНЯТИЕ БЕРЛИНОМ ОГРАНИЧЕНИЙ. Берлином, Римом, Вашингтоном. (Вашингтоном — не президентом, тот бы не колебался. Вашингтоном — где работают те, кто сейчас вместо него.)

А ведь всё равно победим!

Слава Украине!