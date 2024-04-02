Напомню, как мы ещё три года назад воспринимали ким чен ына: никак. Его обоих предшественников — точно так же. Потому что далеко. Диктатура в кндр и её угрозы нас не касаются.

Не касались. А теперь северная корея летит на нас сверху и убивает.

Это Америке к сведению. Если там считают, что расстояние их спасёт. Что их защитит "большой и красивый океан", на который так надеется Трамп.

Да, Европа к нам действительно ближе. Особенно Восточная. Но Западная Европа и даже Соединённые Штаты настолько же дальше от нашей войны, чем Польша или страны Балтии, как ночная часть Земли дальше от Солнца в сравнении с дневной. То есть не очень существенно и не очень надолго. Если не будет Солнца — не будет всей Земли. Без исключений.

Береги, Запад, Украину от пуйла и мордора.