В Германии разгорелась дискуссия об отправке войск в Украину: в NYT объяснили, в чем проблема

В Германии продолжаются споры о возможности отправки немецких военных в Украину в рамках гарантий безопасности. Это происходит на фоне рекордных расходов на восстановление немецкой армии во времена правительства Фридриха Мерца.

Для самого федерального канцлера участие Германии в гарантиях безопасности для Украины неразрывно связано с восстановлением лидерства страны не только в Европе, но и во всем мире. О дискуссии, которая идет в Германии, а также о том, какими могут быть немецкие гарантии для Украины, пишет The New York Times.

Газета отметила, что, несмотря на оптимизм президента США Дональда Трампа, до реальных переговоров по миру и тем более до заключения мирного соглашения еще далеко.

"Но в Германии политические лидеры уже обсуждают решающую деталь для любого окончательного соглашения – направит ли немецкая армия войска для поддержания мира. Дебаты, обострившиеся в последние недели, помогут определить, какую так называемую гарантию безопасности Европа самостоятельно сможет предоставить Украине после завершения войны. Это важно для канцлера Фридриха Мерца, который пытается восстановить лидерство Германии на континенте и во всем мире", – указано в материале.

Это обсуждение стало очередным этапом изменений немецкой армии, которая на фоне российской агрессии и текущего курса США на дистанцирование от Европы быстро восстанавливается, а власти страны направляют на это рекордные расходы.

Большинство граждан Германии такое положение вещей одобряют. Однако большинство немцев неохотно служат в вооруженных силах. Поэтому страна нуждается в солдатах, из-за чего в немецком минобороны разработали план восстановления упрощенной версии военного призыва. Одобрить его правительство может уже на этой неделе.

"Эта сдержанность по развертыванию и службы в армии сейчас испытывается перспективой отправки немецких войск для патрулирования того, что фактически было бы линией соприкосновения Россией в Украине, где нацистские солдаты совершали преступления во время Второй мировой войны", – указано в материале.

Мерц уже намекал, что открыт к идее включения немецких войск в европейскую миссию по безопасности в Украине, что, похоже, приветствуют другие европейские лидеры. Однако значительное количество граждан Германии и часть однопартийцев действующего канцлера воспринимают такую возможность с меньшим энтузиазмом.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в интервью одному из немецких СМИ заявил, что развертывание немецких войск в Украине "вероятно перегрузит" вооруженные силы страны, которые уже отправили контингент в Литву для защиты от возможной российской агрессии.

А губернатор земли Саксония Михаэль Кречмер, имеющий серьезное влияние в Христианско-демократическом союзе, возглавляемом Мерцем, заявил: немецким вооруженным силам "не хватает необходимых ресурсов" для обеспечения безопасности Украины.

"Представители господина Мерца отметили, что гарантии безопасности могут иметь различные формы, включая воздушную поддержку и обучение украинских войск. И правительство не исключает присутствия немецких военных на земле, в отличие от господина Трампа и его должностных лиц, которые неоднократно заявляли, что ни один американский солдат не будет частью послевоенных сил безопасности Украины", – отметили в The New York Times, добавив, что ситуация вызвала критику со стороны представителей крупнейшей оппозиционной партии в немецком парламенте, тесно связанной с РФ ультраправой "Альтернативой для Германии" (AfD).

Так, в политсиле взялись распространять сгенерированное искусственным интеллектом в стиле нацистской пропаганды изображение действующего федерального канцлера с текстом: "Мерц не исключает возможности отправки немецких солдат в Украину. Это было бы не миротворчеством, а постоянной эскалацией против России. Мы четко говорим: мы не отправим вас в Украину!"

Послевоенные гарантии безопасности, отмечает газета, остаются еще одним камнем преткновения между РФ и Украиной. Москва отвергает какое-либо присутствие "войск НАТО" в Украине и видит себя среди гарантов, Украина же от "гарантий" агрессора категорически отказывается, настаивая на гарантиях от Европы и США.

Вашингтон не против в определенной степени присоединиться к будущим гарантиям безопасности, однако исключает отправку американских войск в Украину.

"Европейцам придется взять на себя львиную долю бремени, это их континент, это их безопасность... Президент четко дал понять, что им придется здесь взять на себя ответственность", – заявил в одном из последних интервью Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Немецкий эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге, руководивший аппаратом бывшего министра обороны Германии, считает, что отправка немецких военных в Украину, с точки зрения Мерца, является шагом к превращению Германии в более мощную страну, которая могла бы стать лидером более независимой Европы.

"Мерц намеренно говорит, исходя из политической логики, что если что-то подобное произойдет, Германия, конечно, примет участие", – подчеркнул Ланге.

