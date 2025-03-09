В Германии партии ХДС/ХСС и СДПГ предварительно договорились о коалиции: что известно

Блок консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), победивший на выборах в Бундестаг, а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в субботу, 8 марта, завершили предварительные переговоры по созданию коалиции. Теперь они перейдут к следующему, решающему этапу полноценных коалиционных переговоров.

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Об этом сообщает Spiegel. Одиннадцатистраничный документ является основой для будущих коалиционных переговоров и охватывает многие темы. Хотя во многих моментах все еще остается неопределенным, в других областях уже есть конкретные цели и меры.

Ключевые вопросы, обсуждавшиеся между партиями, включают миграцию, налоговую реформу, оборону и социальную политику.

Миграция

Фридрих Мерц (ХДС) и Маркус Зедер (ХСС) подробно остановились на вопросе миграции во время совместной пресс-конференции. Аспекты плана по пяти пунктам, который Мерц представил в своей предвыборной кампании, также отражены в исследовательской статье:

В будущем лицам, которые ходатайствуют о предоставлении убежища, будут отказывать во въезде на границе страны. Это должно происходить в координации с соседними европейскими государствами.

Закон о гражданстве, реформированный коалицией "Светофор", останется в силе. Сокращенные сроки ожидания натурализации и возможность двойного гражданства для жителей не входящих в ЕС стран сохранятся.

Следует рассмотреть вопрос о том, могут ли сторонники терроризма, антисемиты и экстремисты, призывающие к отмене свободного и демократического строя, быть лишены немецкого гражданства в соответствии с конституционным правом.

Для бенефициаров дополнительной защиты воссоединение семей временно прекращается. Зедер также заявил о прекращении добровольных федеральных программ приема, в рамках которых граждане Афганистана могли приезжать в Германию.

Следует больше вкладывать в интеграцию, в частности в расширение интеграционных курсов и программы Start Opportunities, чтобы включить в нее также детские сады.

Цель "ограничения" миграции должна быть вновь закреплена в Законе о проживании.

Долговый тормоз

Во вторник ХДС/ХСС и СДПГ согласовали комплексный финансовый пакет. Кроме масштабных исключений из долгового тормоза для расходов на оборону, он также включает в себя новый специальный фонд в размере 500 миллиардов евро для инфраструктурных инвестиций.

Защита

Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ заявили, что в случае формирования совместного правительства приоритетом станет укрепление внутренней и внешней обороноспособности Германии.

"Защита нашей свободы необходима", — говорится в исследовательском докладе. Также подчеркивается, что "Германия продолжает поддерживать Украину".

Главные тезисы оборонной политики:

Средства из специального фонда для Бундесвера, утвержденного коалицией "Светофор", должны быть освоены оперативно.

В первые шесть месяцев после формирования правительства должен быть разработан "закон об ускорении планирования и закупок для Бундесвера". В нем будет определено, какие вооружения следует закупать в первую очередь.

Расходы на оборону, превышающие один процент ВВП, не будут учитываться при определении мер по сдерживанию государственного долга. Это должно предотвратить сокращение финансирования других сфер из-за роста оборонных расходов.

Налоговая реформа

ХДС/ХСС и СДПГ объявили о введении налоговых льгот для "широкого среднего класса". В частности, предусмотрено:

Увеличение прибавки за проезд.

Снижение НДС на питание в ресторанах до 7%.

Сокращение затрат на сетевые передачи вдвое.

Уменьшение налога на электроэнергию до минимально допустимого уровня в ЕС, что должно снизить ее стоимость не менее чем на 5 центов за киловатт-час.

Гражданская помощь

ХДС/ХСС и СДПГ планируют реформировать текущую систему доходов граждан и заменить ее новой базовой системой обеспечения.

"Люди, которые могут работать, но постоянно отказываются выполнять приемлемую работу, будут полностью лишены льгот", – заявил лидер ХДС Фридрих Мерц.

Ларс Клингбайль, сопредседатель СДПГ, добавил, что категорически отказывающиеся работать не могут рассчитывать на одинаковую поддержку с другими.

Предусмотрены также изменения в трудовом законодательстве:

Максимальная продолжительность рабочего времени будет устанавливаться не через день, а через неделю.

Бонусы за сверхурочную работу не будут облагаться налогом, если рабочее время превышает полную рабочую неделю согласно коллективным договорам.

Транспорт

Для стимулирования спроса на электромобили ХДС/ХСС и СДПГ планируют ввести новые стимулы для покупок, хотя детали пока не раскрываются.

Вопросы стоимости проезда в автобусах и поездах в Германии вынесут на коалиционные переговоры. Планируется обсудить возможность продления действующих тарифных льгот по истечении года.

Решение коалиции "Светофор" об отмене субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо для фермеров будет пересмотрено.

Пенсия

Предусмотрено несколько изменений в пенсионной системе:

Тем, кто работает после ухода на пенсию, разрешат зарабатывать до 2000 евро в месяц без налогообложения.

Будет расширена так называемая "материнская пенсия": для детей, рожденных до 1992 года, в пенсионный стаж будут засчитываться три года воспитания ребенка вместо текущих двух с половиной.

Кроме того, исследовательский доклад содержит ряд других инициатив, таких как "большая реформа системы здравоохранения" и планы строительства первого в мире термоядерного реактора в Германии.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус поздравил планы партий ХДС/ХСС и СДПГ по перевооружению и развитию инфраструктуры. Они предполагают многомиллиардное финансирование для инфраструктуры и германской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия должна как можно быстрее разблокировать 3 млрд евро дополнительной помощи Киеву. Соответствующие действия должны стать одним из шести элементов, которые ФРГ и Европа могут предпринять для усиления собственной безопасности и помощи Украине, заявила министерка иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

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