В 'Евросолидарности' отреагировали на фейк о Севморзаводе: такая же выдумка, как 'убитый брат' и 'зарабатывание на войне'

Распространенная в СМИ информация о том, что Севморзавод в Севастополе, принадлежавший в свое время Петру Порошенко, якобы платил налоги в госбюджет РФ, является фейком.

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Об этом говорится в распространенном заявлении партии "Европейская солидарность".

"На самом деле это предприятие стало одним из первых, которые оккупанты национализировали после аннексии Крыма. До 31 декабря 2014 года все украинские бизнесы во временно оккупированном Крыму должны были перерегистрироваться "в соответствии с российским законодательством". Поскольку предприятие Порошенко этого не сделало, оно было национализировано уже в конце февраля. Соответственно, абсурдно утверждение о какой-то "уплате налогов" – раз оно не было зарегистрировано в России", – говорится в заявлении партии.

Там отмечают, что фейк о Севморзаводе уже распространялся во время президентской избирательной кампании 2019 года и был "неоднократно" опровергнут вместе с "выдумками об "убитом брате", "распятом мальчике", "зарабатывании на войне" или "Липецкой фабрике".

"По теме Севастополя юристы готовят соответствующие иски, но важен политический аспект этой кампании", – отметили в партии.

В "Евросолидарности" заметили, что фейк появился на фоне "приближающихся тяжелых переговоров с Россией" и "сложной ситуации на фронте", и призвали не искать врагов внутри Украины.

В партии также призвали не оказывать "давление на правоохранительные органы с целью обосновать какие-либо санкции против Порошенко, для которых нет никаких оснований".

"В сложной ситуации, в которой сейчас находится Украина, единство становится как никогда важным. Наш призыв к власти – остановиться и не принимать решения, драматичность возможных последствий которых для страны трудно даже оценить. Мы считали и считаем, что политическое единство было и остается залогом победы и следует сделать все, чтобы его сохранить. И не делать ничего такого, что его разрушает", – резюмировали в заявлении политической силы.