В ЕС создадут новое разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен: чем будет заниматься

Европейский Союз создаст новое разведывательное подразделение, которое возглавит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такой шаг имеет целью повысить эффективность использования данных, которые собирают национальные разведывательные службы блока.

Об этом сообщает Financial Times. По данным источников, новосозданное подразделение планирует привлекать специалистов из разных национальных разведок Евросоюза и аккумулировать полученную информацию для общих нужд.

Что говорят информированные источники

Один из собеседников подчеркнул, что государства-члены обладают большим объемом разведывательных данных, а Еврокомиссия также имеет доступ к значительному количеству ценной информации.

"Нам нужен лучший способ объединить эти данные, чтобы действовать более эффективно и быть более полезными для партнеров. В разведке нужно что-то дать, чтобы что-то получить", – говорится в заявлении.

Вместе с тем, создание нового подразделения вызывает беспокойство среди руководства дипломатической службы ЕС, которая сейчас контролирует Разведывательный и ситуационный центр блока (Intcen). В ведомстве опасаются, что новая структура может дублировать их функции и поставить под угрозу дальнейшее существование действующего центра.

Отмечается, что план создания подразделения еще не представлен всем 27 государствам-членам Евросоюза, однако предполагается, что к работе будут привлекать представителей национальных разведывательных служб стран блока.

В Еврокомиссии подтвердили, что ведомство изучает возможности усиления своих функций в сфере безопасности и разведки, в частности путем создания специального подразделения в рамках Генерального секретариата.

"Концепция разрабатывается, и обсуждения продолжаются. Конкретные сроки пока не установлены", – отметили собеседники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Еврокомиссии обвинила Россию в начале гибридной войны в Европе, которая стала последствиями неоднократных нарушений воздушного пространства ЕС. По ее словам, подобные действия Кремля направлены на то, чтобы посеять раскол в Европе и ослабить поддержку Украины.

