В Чехии призвали российских дипломатов уйти в отставку из-за войны в Украине: покиньте тонущий корабль

Российских дипломатов призвали уйти в отставку из-за развязанной президентом страны-агрессора Владимиром Путиным войны. Их просят не быть соучастниками "апокалиптического уничтожения" Украины.

Об этом говориться в письме, которое опубликовало Министерство иностранных дел Чехии. Дипломаты страны ЕС обратились к тем, "у кого есть совесть".

Чешские дипломаты призвали своих российских коллег, у которых "есть совесть и кто способен распознать зло", выйти из круга пособников путинского режима.

"Пожалуйста, покиньте этот тонущий корабль, который только навлекает на себя гнев свободолюбивых людей во всем мире", – попросили чешские дипломаты.

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Они отметили, что цель дипломатических служб – защищать интересы своей страны, но дипломаты должны уметь осознавать, "действует ли политическая элита страны против национальных интересов".

"Мы – все люди, которые должны знать цену человеческой жизни", – сказано в письме.

Чешские дипломаты считают, что россияне, которые служат своей стране за границей, уже должны были прийти к осознанию, что руководство РФ их обмануло, ведь они "имеют доступ к информации, лишенной пропаганды".

"Вы видели репортажи о гибели невинных украинских детей, женщин и мужчин, защищавших свою страну от неспровоцированной и незаконной агрессии России. Вы видели обстрелы жилых домов в мирных городах и изгнание миллионов мирных украинских граждан из их городов, сел, домов. И все это во имя страны, которой вы служите", – заявили в МИД Чехии.

В письме говориться, что история знает примеры дипломатов, которые служили стране до конца и стали "пособниками зла", но существующий в России порядок вещей ведет ее к "резкому падению во тьму прошлого".

"Этой (российской. – Ред.) элитой движет ненависть к искаженному образу Запада, который, по иронии судьбы, она сама и создала", – отмечают дипломаты.

Они предупреждают российских коллег, что "когда пыль этой несправедливой войны окончательно осядет", российским властям придется ответить за все военные преступления.

"России придется нести ответственность за апокалиптическое уничтожение своего суверенного соседа", – резюмируется в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта сразу несколько стран ЕС, среди которых и Чехия, решили выслать из страны десятки российских дипломатов. Причиной такого решения стала информация о том, что россияне, аккредитованные в качестве дипломатов, тайно действовали в качестве сотрудников разведки РФ.

В апреле 2021 года в Чехии заявили о возможной причастности российской разведки к взрывам, которые произошли на военных складах во Врбетице в 2014 году.