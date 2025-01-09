Усиление ПВО и закупка украинского вооружения по датской модели: Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский 9 января встретился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. Встреча прошла на базе "Рамштайн", где сегодня, напомним, состоялась очередная встреча Контактной группы по обороне Украины.

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В ходе беседы Зеленский и Рютте обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины. Также обсуждалось привлечение стран НАТО к закупке украинского вооружения по принципу датской модели, отметили в Офисе украинского лидера.

"Совместная задача партнеров – обеспечить сильную позицию Украины для приближения справедливого и продолжительного мира", – сказал Владимир Зеленский и добавил, что обсудил с Марком Рютте возможные форматы привлечения платформы НАТО для достижения этой цели.

Отдельно президент отметил важность запуска инициативы НАТО NSATU – "Безопасная помощь и обучение для Украины" – для эффективной координации военной помощи и подготовки украинских защитников.

Также во время встречи обсудили работу Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" и ее вклад в принятие решений для укрепления обороноспособности Украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 января Зеленский самолетом прибыл в Германию на 25-ю встречу в формате "Рамштайн". В нынешнем заседании, которое может стать последним, участвовали министры обороны 54 стран.

Выступая на "Рамштайне", президент Украины рассказал, что в Курщине армия КНДР потеряла уже около 4 тыс. человек.

Детальнее о выступлении Зеленского на "Рамштайне" читайте в материале OBOZ.UA.

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