'Есть дискуссия по нюансам': вице-премьер сказал, повлияет ли коррупционный скандал на вступление Украины в ЕС

В Варшаве 14 ноября во время международной выставки-конференции Rebuild Ukraine вице-премьер Тарас Качка заверил, что коррупционный скандал в украинской власти не повлияет на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Он отметил, что правительство оперативно реагирует на ситуацию и усиливает корпоративное управление в ключевых государственных структурах.

Видео дня

Об этом он рассказал в кулуарном интервью Укринформу, где подробно описал реакцию международных партнеров на расследование НАБУ и САП. Качка отметил: "Для нас важно, чтобы оно завершилось как можно быстрее и эффективнее для украинской власти. Это то, что мы услышали от наших партнеров. Для нас важно не ждать приговоров, а сделать все, чтобы причины, которые могли к этому привести, были устранены. Двое министров подали в отставку, и это нормальная европейская политическая культура".

Западные партнеры положительно оценили шаги украинской власти.

Реакция партнеров

Качка пояснил, что страны-партнеры видят в открытом расследовании и отставках министров элемент европейской политической культуры. Он добавил, что жесткая и быстрая реакция Киева нашла отклик у европейских институций, которые отметили последовательность шагов украинского правительства. Может, это звучит немного бюрократически, но, как он подчеркнул, именно так работает система контроля в ЕС.

Качка сообщил, что правительство уже отстранило всех должностных лиц Энергоатома, фигурантов в материалах НАБУ, а также работает над формированием Наблюдательного совета для обеспечения кризисного менеджмента. Он отметил, что общий масштаб проблемы требует внимания не только от правительства, но и от европейских партнеров, ведь речь идет о стабильности энергетической системы Украины. По его словам, правительство реагирует мгновенно, и эта скорость позволяет демонстрировать реальное намерение очистить государственные компании.

"Правительство уволило и отстранило всех должностных лиц"Энергоатома", которые присутствовали на пленках прослушивания, согласно официальной информации НАБУ. Вчера было принято соответствующее распоряжение по этому поводу. Мы реагируем мгновенно, и такая однозначность и четкость позиции украинской власти находит отклик у наших партнеров", – отметил Качка.

Европейское измерение ситуации

Говоря о возможном влиянии скандала на евроинтеграцию, Качка подчеркнул, что такие опасения озвучивал лишь премьер Венгрии Виктор Орбан. Другие политики на Западе, по его словам, наоборот отмечали положительную реакцию Киева. Он добавил, что диалог с Будапештом продолжается, и недавние комментарии венгерской стороны по вопросам нацменьшинств свидетельствуют о движении в коммуникации.

"Позиция премьер-министра Венгрии давно известна. В то же время мы работаем над тем, чтобы объяснить венгерскому правительству, что не стоит все воспринимать в черном свете. И мы видим признаки того, что они входят в коммуникацию. Недавно мы получили их комментарии на наши предложения по урегулированию вопросов по национальным меньшинствам, но это отдельная тема", – отметил он.

По словам Качки, скандал не повлияет на переговоры о вступлении в ЕС, ведь Еврокомиссия в своих предыдущих отчетах уже отмечала работу антикоррупционных институтов в Украине. Он добавил, что любая коррупционная проблема требует реакции, и правительство эту реакцию демонстрирует. А европейские партнеры, как он выразился, готовы поддерживать дальнейшее очищение энергетического сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности проведет открытое заседание из-за разоблаченных многомиллиардных коррупционных схем в энергетике – спецоперацию "Мидас". Заседание состоится на следующей неделе, и на него планируют пригласить ряд высокопоставленных чиновников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!