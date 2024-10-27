Несмотря на то, что путин пытается любыми средствами и мерами отвлечь мир от войны с Украиной, ему это не удается. Даже на саммит БРИКС – крупнейшей международной встрече дома за 32 месяца после начала вторжения в Украину, которую проводил российский диктатор путин, чтобы показать Западу, что он не изолирован, ему не удалось добиться того, чтобы участники саммита игнорировали войну России против Украины. Более того, главные политические выводы этого саммита в той или иной степени были связаны именно с войной.

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Як вважають в Інституті вивчення війни (ISW), ухвалення Казанської декларації на другий день саміту БРІКС у Казані, продемонструвало, що Росія ще не заручилася міжнародною підтримкою і не створила альтернативної структури безпеки, якої бажає Кремль.

Військові аналітики пишуть, що у Казанській декларації лише один раз згадується війна Росії в Україні. У декларації зазначається, що всі підписанти повинні діяти відповідно до принципів Статуту ООН - включаючи положення про повагу до територіальної цілісності - і що держави БРІКС вітають "відповідні" пропозиції посередництва, спрямовані на забезпечення мирного врегулювання війни шляхом діалогу та дипломатії.

Таким чином, путіну не вдалося досягти своїх головних політичних результатів, які він ставив перед цим самітом.

Перш за все, путіну не вдалося заручитися міжнародною підтримкою його війни з Україною і перетворити БРІКС на антиамериканську коаліцію.

Разом з тим, не можна не дооцінювати те, що путін намагається прорвати міжнародну ізоляцію і це в певній мірі йому вдалося, оскільки більше 20 країн були присутніми на цьому саміті, а значна частина буда представлена лідерами цих країн.

Можна не сумніватись, що кремлівська пропаганда потужно використала цей саміт, щоб підняти авторитет свого диктатора. І зовсім цинічним був візит до агресора Генерального секретаря ООН Гуттеріша, який мабуть забув про резолюції Генасамблеї ООН, які засуджували агресію росії. Але, такі його дії і вчинки, як і інших лідерів так званого Глобального півдня тільки заохочують путіна до продовження своєї агресії проти України.

Як вже багато разів згадувалось, путін надзвичайно сумлінний учень Гітлера, цьому приводилось багато доказів, які однозначно підтверджували, що путін у своїй політиці багато у чому наслідує фюрера. Зараз з’явилось ще одне підтвердження цьому. Здається путін остаточно прийняв рішення про продовження війни на виснаження України і заради цього переводить усю економіку росії на воєнний лад. Фактично путін намагається перетворити Росію на воєнний табір. Пам’ятаєте, що переведення країни на військові рейки — прийом Адольфа Гітлера, одне з гасел якого звучало як "гармати замість масла".

Це гасло - "гармати замість масла" поширилося з нацистської Німеччини. Соратник Гітлера Герман Герінг виступав із відповіддю на питання про дефіцит вершкового масла в Німеччині і закінчив свій монолог фразою "озброєння зробить нас сильними… а від масла люди тільки товстіють".

Путін теж вирішив "потурбуватись" про російське населення.

Як зазначає BBC NEWS, 24 жовтня 2024 Держдума РФ в першому читанні схвалила проект федерального бюджету на найближчі три роки. У 2025 році російська влада збирається витратити на війну рекордні 13,5 трлн рублів, а на силовиків - ще 3,5 трлн. Такі витрати остаточно перебудують економіку на військовий лад, а Росії ще довго доведеться жити з оборонним сектором, що розрісся на державних грошах. Бюджет – це головний фінансовий документ країни. Він показує, які сфери та напрями в пріоритеті у влади та яким влада бачить розвиток Росії найближчими роками.

Судячи з бюджетних цифр, у наступні три роки головним пріоритетом буде оборона. Ще у 2023 році, згідно з тодішнім планом бюджету, влада планувала почати з 2025 року скорочувати оборонні витрати. Але, мабуть, передумали - 2025 року ці витрати, навпаки, зростуть і становитимуть 13,5 трлн рублів. Потім, у 2026 році, вони трохи знизиться майже до 12,8 трлн, а до 2027 року знову зростуть до 13 трлн.

Ще один важливий пункт — національна безпека, по суті, це витрати на тих, кого називають "силовиками". 2025 року на них збираються витратити 3,5 трлн рублів, 2027 року — ще більше, 3,7 трлн рублів. У сукупності на ці дві статті – оборону та нацбезпеку – припадає близько 40% усіх видатків бюджету у 2025 році, тобто майже 150 млрд доларів США. Зараз, вже очевидно, влада готується до довгої війни, тому помітного скорочення видатків на оборону в бюджеті на найближчі три роки не планується.

На початку війни багато економістів очікували, що російська економіка зіткнеться з гострою кризою — мали позначитися санкції. Але ці прогнози виявилися помилковими через високі військові витрати: влада буквально залила економіку грошима. Частину їх взяли з Фонду національного добробуту, головного резервного фонду країни, а іншу частину зайняли на внутрішньому ринку.

Проект федерального бюджету на 2025 рік, визначає новий пострадянський рекорд обсягу військових витрат. На четвертому році війни з Україною росія планує витратити на оборону та безпеку 40% видатків бюджету, що набагато більше, ніж на освіту, охорону здоров'я та "соціалку", разом узяті. Економічні оглядачі назвали нові цифри "шокуючими", констатуючи, що "країна остаточно перейшла на військові рейки".

Тобто, путін остаточно прийняв рішення продовжувати війну на виснаження, чому є підтвердження цей проект держбюджету. Щоб він не говорив, які б він не вносив пропозиції щодо закінчення війни, все це не має реального значення. Значення має тільки те, що війна на виснаження є його єдиним пріоритетом і умовою збереження своєї влади. На що путін може розраховувати, це тільки на те, що країни Заходу перестануть надавати Україні необхідну допомогу, яка забезпечить продовження Україною своєї боротьби з агресором. Путін приймає до уваги, що економіка росії набагато сильніша за українську, через війну значна частина працездатного віку українців виїхала за межі своєї держави, у зв’язку з цим значно зменшились податкові надходження до бюджету, а російське населення звикло до важких умов життя - переживуть і цю грандіозну мілітаризацію бюджету.

Разом з тим, путін перетворюючи Росію фактично на військовий табір, постійно намагається спровокувати військові конфлікти на планеті.

На Близькому сході йому вдалося досягти свого після терористичного нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, "запахло" реальною війною у цьому регіоні. Цей військовий конфлікт тримає вже більше року і в будь-яку мить може перетворитись ще на одну велику війну.

Але, путіну і цього мало. Як стало відомо, він намагається втягнути в українсько-російську війну регулярні збройні сили Північної Кореї.

Між 8 та 13 жовтня сім кораблів Тихоокеанського флоту росії вийшли з портів Північної Кореї та вирушили до Владивостока, перевозячи 1500 північнокорейських спецназівців. Це лише перша хвиля з потенційно 11 тисяч солдатів, яких Пхеньян може надіслати на допомогу росії у війні проти України. Ця свідчить, що війна перестає бути суто двостороннім конфліктом і стає частиною ширшого глобального протистояння. Про це пише військовий оглядач Девід Екс для видання "The Telegraph".

"Кордон перейдено, і війська третьої сторони незабаром будуть на місці. Інші країни з обох сторін можуть наслідувати цей приклад: такі дії вже пропонували британські та французькі політики. Зараз це глобальна війна, потенційно світова війна. Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї та — меншою мірою — Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що це розуміють союзники України в НАТО", - йдеться у матеріалі.

Відомо, що Сеул виробляє одні з найкращих у світі зразків зброї, зокрема танки та артилерію, і невдовзі ці технології можуть з'явитися на полі бою в Україні. Південна Корея теж не зможе бути осторонь участі північно-корейських збройних сил на стороні росії.

Однак, залишається питання, чи усвідомлюють країни НАТО всі наслідки ескалації війни, як це робить Південна Корея.

Екс зазначає, що стався певний спад зовнішньої підтримки України саме у той момент, коли її потрібно більше. Українські військові нещодавно сформували 14 нових бригад, що на 10% збільшило структуру наземних бойових сил. Але уповільнення іноземної допомоги означає, що для 10 бригад не вистачає важкої техніки, заявив президент Володимир Зеленський.

Можливо, південнокорейська допомога заповнить розрив. Але Києву не варто будувати свою стратегію, виходячи з того, що Південна Корея усвідомлює наслідки глобальної війни більше, ніж країни НАТО, резюмує автор матеріалу.

Якщо військовий контингент Північної Кореї реально вступить у бойові дії в українсько-російській війні на стороні путіна, у Південної Кореї не буде іншого шляху як вступити у цю війну на стороні України.

Це буде означати, що українсько-російська війна перестане бути двосторонньою війною і дуже швидко переросте у світову війну.

Людство опиниться на порозі глобальної катастрофи.