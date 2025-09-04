'Усилим санкции': Макрон объяснил, что ждет Россию в случае дальнейшего отказа от переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа и США договорились усилить санкции против России. По его словам, это произойдет, если РФ откажется от мирных переговоров о завершении войны против Украины.

Об этом Макрон сказал на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции решительных" в Париже. Он также отметил, что Европа и США призывают к встрече лидеров Украины и России.

Россию ожидают новые санкции, но есть условие

"Если Россия продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, а именно к такому выводу можно прийти, учитывая ее выбор и повторяющиеся действия с марта прошлого года, тогда мы введем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами Америки и дадим четкий ответ на это нежелание двигаться вперед", – заявил президент Франции.

По словам Макрона, страны Запада хотят восстановления Украины в ее правах, чтобы агрессия не была вознаграждена, а нарушение международного права не было закреплено ни в одной форме. Он уточнил, что речь идет о соблюдении международного права, о безопасности Украины и Европы.

Америка обеспокоена покупкой российской нефти

Также французский лидер подтвердил, что президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть.

"Я считаю, что это хорошо, ведь иногда эти страны оправдывались близостью новой американской администрации. Итак, согласованность действий США и Европы сделает прекращение этой практики гораздо более эффективным", – сказал он.

Макрон добавил, что участники "коалиции решительных" говорили как о первичных санкциях (против российской экономики), так и вторичных (против тех стран, которые помогают России обходить ограничения). По этому вопросу проведут работу в техническом формате.

Что предшествовало

В четверг, 4 сентября, в Париже состоялся очередной саммит Ко алиции желающих (Коалиция решительных), в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

Очередное заседание Коалиции желающих уже традиционно возглавили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Также на встрече присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" 4 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме этого, по словам президента Франции, европейские лидеры имеют политическое и военное предложение – предоставить Украине гарантии безопасности. 26 стран согласились отправить свои войска в Украину, или же отправить средства для поддержки сил коалиции на земле, на море или в небе.

