Упрямый Путин начинает раздражать людей из собственной орбиты – NYT

Ближайшее окружение российского диктатора Владимира Путина возмущено его поведением в вопросе российско-украинской войны. В Кремле многих раздражает, что диктатор намерен воевать за полный контроль над четырьмя украинскими областями, которые он объявил "российскими".

Видео дня

При этом в Кремле недовольны не только позицией Путина, но и стремительным подходом к переговорам президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале The New York Times.

После того, как Трамп и госсекретарь Марко Рубио предупредили, что Соединенные Штаты могут выйти из переговорного процесса, в Кремле испугались, что провал переговоров может привести к дальнейшей эскалации боевых действий. Теперь вопрос в том, откажется ли Путин от требований, которые мало изменились по сравнению с условиями прекращения огня, которые он изложил прошлым летом. Тогда диктатор РФ выдал, что Украина должна отказаться от членства в НАТО, а также вывести войска с Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской области.

На данном этапе прямые предупреждения Трампа и членов его команды о том, что у США может иссякнуть терпение, дают мало эффекта. Путин не отступает от своего отказа от месячного прекращения огня, на которое Украина согласилась еще в марте.

Некоторые россияне, имеющие связи в Кремле, выражают свое возмущение, хотя говорят об этом только на условиях анонимности из-за деликатности дипломатии. Источник, связанный с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, сообщил, что Путин оказался более непокорным, чем ожидалось, согласившись на прекращение огня. Для многих теперь становится очевидным, что диктатор готов продолжать борьбу за полный контроль над четырьмя украинскими регионами, которые он объявил частью России.

Напомним, после объявленного российским диктатором Путиным перемирия оккупанты совершили сотни обстрелов. Вопреки словам военного преступника, захватчики применяют артиллерию и дроны. В свою очередь украинские воины отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что РФ продолжает делать вид, что якобы открыта для переговоров по прекращению огня в Украине, однако последние заявления Москвы свидетельствуют об обратном. По оценке аналитиков, Кремль не заинтересован ни в каких соглашениях, которые не учтут все его ультимативные требования к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, диктатор Владимир Путин объявил так называемое пасхальное перемирие внезапно и в одностороннем порядке. Такое решение главаря Кремля лишь подтверждает цинизм Москвы и доказывает нежелание агрессора способствовать установлению справедливого и продолжительного мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!