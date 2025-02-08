Украинцы в коридорах Конгресса: почему присутствие депутатов в Вашингтоне имеет значение

Участие украинских парламентариев во встречах с американскими конгрессменами является критически важным для дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

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Об этом заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий, находясь в Вашингтоне во время Украинской недели - ежегодного мероприятия по укреплению украинско-американских отношений.

"Я помню времена, когда Америка долго не могла проголосовать за миллиарды поддержки для Украины, потому что в Конгрессе не было достаточного количества голосов. Но тогда голосование касалось не только нас – поддержка была для Израиля, Тайваня. Израильские и тайваньские парламентарии были во всех коридорах Конгресса и Сената, а украинцев не было", – отметил Княжицкий.

По его словам, тогда союзники из Литвы и других стран НАТО прямо призвали украинских политиков быть более активными в Вашингтоне, чтобы объяснять ситуацию изнутри. Они спрашивали: почему вы сидите в Киеве? Идите и работайте. И вот теперь украинский политикум наконец-то это услышал", - подчеркнул депутат.

Княжицкий отметил, что сегодня ситуация изменилась – во время Украинской недели украинские представители общаются с представителями Конгресса, объясняют ситуацию и работают над укреплением поддержки США. "Соединенные Штаты – наш важнейший союзник, и эта поездка крайне важна и очень результативна", – подытожил он.

Украинская неделя в Вашингтоне проходит с 3 по 8 февраля и предусматривает различные встречи, лидерский форум, бизнес-форум, выставка проектов поддержки Украины, форум семьи и демографии, молитвенный завтрак и многие другие мероприятия – все они направлены на развитие и усиление гуманитарных, экономических, культурных и политических отношений между странами.

"Украинская неделя в Вашингтоне – это уникальная возможность для всех украинцев собраться раз в год. Это активная молодежь, христиане, наши бизнесмены и все те, кто помогает Украине молитвой, донатами, гуманитарной помощью", - отметил Павел Унгурян, основатель Ukraine Week и председатель наблюдательного совета Альянса восстановления Украины.

В этом году в состав украинской делегации вошли депутаты, бизнесмены, общественные деятели, военные, капелланы, священнослужители. К делегации также присоединились Ярослав Базилевич из Львова и Максим Кулик из Кривого Рога – каждый из них потерял жену и троих детей в результате российских атак. Они приехали, чтобы лично донести миру, какую разрушительную войну ведет Россия против Украины.