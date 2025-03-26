Украинский вопрос должен быть завершен к 2026 году: в ГУР рассказали о 15 российских сценариях возможных военных конфликтов в Европе

Россия разработала 15 возможных сценариев военных конфликтов к 2045 году. Шесть из них связаны с северной Европой.

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Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий во время круглого стола в Укринформе, посвященного теме "Новые контуры европейской безопасности". Он отметил, что страны Балтии и Польша понимают существующую угрозу.

"Из них 6, которые связаны с северной Европой. И... Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша понимает, что это — непосредственно угроза", – заявил он.

Он также добавил, что Россия ясно осознает свое место на мировой арене и свою роль в глобальной политике. В частности, Скибицкий проинформировал, что Россия ранее создала прогноз на 2026-2035 годы с перспективой до 2045 года, в котором определила четыре основных сценария развития событий.

"Первый – это абсолютное лидерство США, второй – это растущая роль Китая, третий – это многополярный мир, где РФ видит себя тоже, и четвертый – это регионализация, как они назвали, по регионам. В сущности, по регионам... мы это еще и видим. И... РФ в этих документах четко определила — украинский вопрос должен быть завершен к 2026 году. Они основываются на сценарных анализах и на том прогнозе. Если война продлится еще 5-10 лет, РФ никогда не сможет догнать и стать на один уровень с США и Китаем. Она навсегда останется региональным игроком на нашем этом восточноевропейском уровне", – объяснил представитель ГУР МО.

Генерал также отметил, что агрессия России против Украины началась не в 2014 году, а еще после распада Советского Союза, в частности, речь идет о ситуации с Крымом, Тузлой и другими спорными вопросами.

"Вы все помните Крым, Тузлу и другие вопросы. И... роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности, по сути, она неоценима", – напомнил Скибицкий.

Со своей стороны Павел Жовниренко, председатель правления ОО "Центр стратегических исследований", добавил, что новая структура европейской безопасности не должна ограничиваться только Европой.

"Она просто не может быть чисто европейской, потому что географический принцип не работает. Здесь объединение должно быть на ценностных принципах", – считает он.

Напомним, ранее о том, что Россия будет настаивать на присвоении оккупированных территорий при любом мирном соглашении, заявлял посол РФ в Британии. Об этом же неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, в той или иной формулировке этот же ультиматум повторяют практически все российские топ-чиновники, включая Путина, отмечающий, что не планирует идти на компромиссы в каких-либо мирных переговорах.

Между тем представители администрации президента США Дональда Трампа эти заявления "не замечают", утверждая, что РФ "стремится к миру". В нежелании завершить войну они обвиняют Украину.

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